Kur Korumalı Mevduat’ta son gözüktü! AK Partili isim canlı yayında açıkladı: ‘Kademeli bir şekilde...’

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz ekonomi gündemine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Merkez Bankası faizlerinden, Kur Korumalı Mevduat’a (KKM), soğan fiyatlarından yeni banknotlara kadar birçok konuya açıklık getirdi.
Mevduat sahiplerinin Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına ilgisi yoğun. Son verilere göre bankalardaki toplam mevduat 10,3 trilyon liraya yükseldi. Kur Korumalı Mevduat hesaplarının büyüklüğü ise 1,9 trilyon lira oldu. Bu yükselişte özel bankalarda faiz tavan sınırının da kaldırılması da etkili oldu.
KKM'nin ne zaman sonlanacağı merak edilirken Cevdet Yılmaz, “Enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmek istiyoruz sadece para politikalarıyla bunu yapamazsınız. TL tasarrufları artırma perspektifimiz var. Kur korumalı mevduat kademeli bir şekilde sona erecek, bir anda değil. Bizim cari açığımızın ciddi bir kısmı enerji açığı. bir yılda 50 milyar arttı enerji faturamız. Önümüzdeki dönem kendi kaynaklarımızla kendi ayaklarımızın üstünde durdukça enflasyonla mücadeleye ciddi bir katkımız olacak. Seçimden sonra önümüze 5 yıllık perspektif açılacak, belirsizlik azalacak. Dolayısıyla bu ortamda büyüme ve yatırımlarımızı çok daha hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz” açıklamasında bulundu.
Haber Global’de Buket Aydın ile Yüz Yüze programına konuk olan Cevdet Yılmaz, Merkez Bankası'nın bağımsız bir kurum olduğunun altını çizerek, "500 TL'lik yeni banknot basılacak mı?" sorusuna yanıt verdi. “Merkez Bankası bağımsız. Araç bağımsızlığı var, amacı seçilmiş hükümetler ortaya koyar. Amaç bağımsızlığı yoktur. Perspektifi hükümetler ortaya koyar. Tabii ki kendi görev alanında son sözü söyleme hakkı var. Bağımsızlıktan kasıt fonksiyonel bağımsızlıktır” diyen Yılmaz, “Böyle bir gündem duymadım, ihtiyaç olduğunu da düşünmüyorum. Benim bildiğim böyle bir şey gündemde yok ama dijital para var. Türkiye kendi dijital parasını oluşturacak” ifadelerini kullandı.
İşte Cevdet Yılmaz’ın açıklamalarından diğer öne çıkanlar…
Soğan da Togg da vatandaş için önemli. Cumhurbaşkanımızın da vurgusu çok önemli. Bu yollar olmasa tarımda da istediğimizi elde edemeyiz. Gıda da halkımızın gündelik hayatında çok önemli. Bunları bütüncül bir şekilde ele almanız lazım. Bütün bunlar birbiriyle ilişkili. Yeni mahsulün pazara gelmesiyle bu sorunun ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Ramazan ayının ve depremin etkisi oldu bu konuda belki. Yeni mahsul piyasaya girince bu tartışmalar kendiliğinden sonlanacaktır diye düşünüyorum.