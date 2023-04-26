Kur Korumalı Mevduat’ta son gözüktü! AK Partili isim canlı yayında açıkladı: ‘Kademeli bir şekilde...’

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz ekonomi gündemine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Merkez Bankası faizlerinden, Kur Korumalı Mevduat’a (KKM), soğan fiyatlarından yeni banknotlara kadar birçok konuya açıklık getirdi.

KUR KORUMALI MEVDUATA KADEMELİ SON

Mevduat sahiplerinin Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına ilgisi yoğun. Son verilere göre bankalardaki toplam mevduat 10,3 trilyon liraya yükseldi. Kur Korumalı Mevduat hesaplarının büyüklüğü ise 1,9 trilyon lira oldu. Bu yükselişte özel bankalarda faiz tavan sınırının da kaldırılması da etkili oldu.

KKM'nin ne zaman sonlanacağı merak edilirken Cevdet Yılmaz, “Enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmek istiyoruz sadece para politikalarıyla bunu yapamazsınız. TL tasarrufları artırma perspektifimiz var. Kur korumalı mevduat kademeli bir şekilde sona erecek, bir anda değil. Bizim cari açığımızın ciddi bir kısmı enerji açığı. bir yılda 50 milyar arttı enerji faturamız. Önümüzdeki dönem kendi kaynaklarımızla kendi ayaklarımızın üstünde durdukça enflasyonla mücadeleye ciddi bir katkımız olacak. Seçimden sonra önümüze 5 yıllık perspektif açılacak, belirsizlik azalacak. Dolayısıyla bu ortamda büyüme ve yatırımlarımızı çok daha hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz” açıklamasında bulundu.

500 LİRALIK BANKNOT BASILACAK MI?

Haber Global’de Buket Aydın ile Yüz Yüze programına konuk olan Cevdet Yılmaz, Merkez Bankası'nın bağımsız bir kurum olduğunun altını çizerek, "500 TL'lik yeni banknot basılacak mı?" sorusuna yanıt verdi. “Merkez Bankası bağımsız. Araç bağımsızlığı var, amacı seçilmiş hükümetler ortaya koyar. Amaç bağımsızlığı yoktur. Perspektifi hükümetler ortaya koyar. Tabii ki kendi görev alanında son sözü söyleme hakkı var. Bağımsızlıktan kasıt fonksiyonel bağımsızlıktır” diyen Yılmaz, “Böyle bir gündem duymadım, ihtiyaç olduğunu da düşünmüyorum. Benim bildiğim böyle bir şey gündemde yok ama dijital para var. Türkiye kendi dijital parasını oluşturacak” ifadelerini kullandı.

İşte Cevdet Yılmaz’ın açıklamalarından diğer öne çıkanlar…

FAİZLER DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Gelişmiş bir ülkenin ekonomi politikalarıyla gelişmekte olan ülkelerin ekonomi politikaları arasında fark var. Kalkınmakta olan bir ülkeyseniz lig atlamanız gerekir. Yapısal bir dönüşüm gerçekleştirmeniz lazım. Cumhurbaşkanımız bu çerçevede bir iddia koyuyor ortaya; yatırım, üretim, istihdam, ihracat. Son 3 yılda sanayide, ihracatta çok büyük bir atılım gerçekleşti. Türkiye son 3 yıllık dönemde yüzde 20 büyümüş. Daha düşük finansal maliyetle yatırım yapmamız gerekiyor. Bu politikamız aynen devam edecek. Her zaman yaptığımız gibi bu dönemde de makro politikalarımızı gelişmelere göre güncelleriz diyoruz.

SOĞAN MI, TOGG MU? TARTIŞMASI

Soğan da Togg da vatandaş için önemli. Cumhurbaşkanımızın da vurgusu çok önemli. Bu yollar olmasa tarımda da istediğimizi elde edemeyiz. Gıda da halkımızın gündelik hayatında çok önemli. Bunları bütüncül bir şekilde ele almanız lazım. Bütün bunlar birbiriyle ilişkili. Yeni mahsulün pazara gelmesiyle bu sorunun ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Ramazan ayının ve depremin etkisi oldu bu konuda belki. Yeni mahsul piyasaya girince bu tartışmalar kendiliğinden sonlanacaktır diye düşünüyorum.

Genç çiftçilere dönük hazine arazilerini gençlere tahsis edelim diyoruz. Belli bir süre alım garantisi verelim diyoruz. Genç girişimciliğini tarım sektöründe geliştirmek istiyoruz.

KONUT FİYATLARINDAKİ ARTIŞA TEDBİR

Konut arzını artırmaya yönelik çok ciddi bir çaba var. Kamuda çalışanlar başta olmak üzere metropollerde kamu hizmetlerinin devamı açısından birtakım desteklere ihtiyaç olduğu açık. Sabit gelirlilere dönük birtakım çok yönlü tedbirler gündeme gelecektir.

DOLARDAKİ YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Biz serbest dolar kurundan yanayız. Doların gidişatı, piyasadaki duruma bağlı. Döviz talebimiz azaldıkça, döviz üzerindeki baskı da azalacaktır.



