Kur Korumalı Mevduat'ta tarihi düşüş! 74,6 milyar TL daha eridi: Merkez Bankası rezervleri yükseldi

Yeni ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası’nın kur korumalı mevduattan çıkış adımları kapsamında KKM’den standart TL mevduata dönüş hedefinin duyurulduğu 20 Ağustos’tan bu yana ilk kez geçen hafta KKM hesaplarında 74 milyar 565 milyon liralık sert bir düşüş yaşandı. Böylece KKM tarihinde ilk kez bu denli büyük bir gerileme yaşanırken 6 Ekim haftası öncesinde en hızlı kayıp 6 Ocak haftasındaki 45.3 milyar liralık gerilemede yaşanmıştı. 18 Ağustos’tan sonra geçen 7 haftada KKM hesapları 179.34 milyar dolar azaldı. KKM büyüklüğü ise 3 trilyon 228,6 milyar liraya indi.

YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN DÖVİZ MEVDUATLARI

TCMB verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin Döviz mevduatlarında parite etkisiyle düşüş görüldü. 6 Ekim haftasında yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 406 milyon dolar düşüşle 171,6 milyar dolar oldu. Parite etkisinden arındırıldığında ise mevduatların 551 milyon dolar arttığı izlendi.

Pariteden arındırılmış veri setine göre, döviz mevduatları gerçek kişilerde 570 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerde ise 1,1 milyar dolar arttı.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDE ARTIŞ

Öte yandan Merkez Bankası'nın brüt rezervi 1,58 milyar dolarlık artışla 122,9 milyar dolar oldu. Net rezervler ise, 101 milyon dolarlık yükselişle 20,7 milyar dolara yükseldi.



