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Kur korumalı mevduatta vergi düzenlemesi! Kaldırıldı

23.03.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre, vadesi dolan kur korumalı hesap sahiplerine yapılan döviz satışlarında BSMV kaldırıldı. Söz konusu vergi binde 2 oranında uygulanıyordu.

Kur korumalı mevduatta vergi düzenlemesi! Kaldırıldı

Kur korumalı mevduat hesaplarına yönelik yeni bir Cumhurbaşkanı Kararı yürürlüğe girdi. Buna göre, Kur korumalı Türk lirası hesapların vade sonunda hesap sahiplerine yapılan döviz satışlarında uygulanan banka sigorta ve muamele vergisi (BSMV) oranı sıfırlandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

VADE SONUNDA DÖVİZ OLARAK DEĞERLENDİRENDEN VERGİ ALINMAYACAK

Yeni kararla, vadesi dolan kur korumalı mevduat hesaplarının güncellenmesine yönelik teşvik geldi.

Kur korumalı mevduat hesabındaki tasarruflar vade sonunda döviz olarak değerlendirilirse vergi alınmayacak.

Normalde binde iki olan kambiyo gider vergisi, kur korumalı mevduat hesaplarında 0 olarak uygulanacak.

Cumhurbaşkanı kararına göre, dövizini kur korumalı mevduat hesabına koyarak dövizden TL'ye geçen vatandaş ve şirketler, vade bitiminde TL olarak alacakları paralarını dövize çevirmeyi tercih ederse binde iki oranındaki banka ve sigorta muamele vergisini ödemeyecek.

Böylece döviz birikimini kur korumalı mevduat sistemine dahil olarak TL'ye çevirenler, vade sonunda yeniden dövize dönme halinde vergi maliyetinden kurtulacak.


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