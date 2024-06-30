Kur korumalı mevduatta vergi istisnası sona eriyor

Kur korumalı mevduat (KKM) ve katılım hesaplarına uygulanan kurumlar vergisi istisnası yarın itibarıyla sona erecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, döviz cinsinden kur korumalı mevduatta şirketlerin vergi avantajının temmuzda yenilenmeyeceğini açıklamıştı.

NTV'de yer alan habere göre, KKM'de kurumlar vergisi istisnasının süresi 31 Aralık 2023'ten 30 Haziran 2024'e uzatılmıştı.

Düzenleme kapsamında Cumhurbaşkanı'na sürenin bitimini müteakip bu süreyi her defasında altı ayı geçmeyen süreler halinde uzatma, uygulanan istisna oranını azaltma ve tekrar kanuni seviyesine getirme, hesap türü, hesapların vadesi ve açılış tarihine göre istisna oranını azaltma ve farklı istisna oranı belirleme yetkisi verilmişti.





