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Kuraklık desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

08.12.2021 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Yetersiz yağış sebebiyle kuru şartlarda üretimi yapılan ürünleri de kapsayan kuraklık desteği hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödemenin hesaplara yatırılacağı tarihi duyurdu. Peki kuraklık desteği ödemeleri ne zaman yatacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...

Kuraklık desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası, Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Kuraklık desteği hakkında konuşan Erdoğan'ın açıklamaları ve desteğin ödeneceği tarih merak ediliyor. Peki kuraklık desteği ödemeleri ne zaman yatacak?

KURAKLIK DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kuraklık Desteği kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanmış olan karara göre kuraklık sebebiyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak. Destek ödemeleri ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ödemelerin Aralık ayının 2. yarısında ödeneceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün toplandı. 2 saat 15 dakika süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şunları açıkladı;

"Bir müjde de çiftçilerimize... Kuraklık nedeniyle buğday, arpa, çavdar, yulaf, fritikale, nohut ve mercimek üreticilerimiz verim kaybına uğradı. 651 bin üreticimize toplamda 2.6 milyar lira kuraklık desteği ödemesini Aralık'ın 2. yarısında çiftçilerimizin hesaplarına yatırıyoruz."

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Recep Tayyip Erdoğan
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