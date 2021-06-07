Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Bayram ikramiyelerine zam gelir mi?

Ramazan Bayramı’nda verilen bayram ikramiyesinin ardından şimdi emekliler Kurban Bayramı ikramiyesi için gün sayıyor. İkramiyenin hesaplara ne zaman yatırılacağı merak edilirken, zam yapılıp yapılmayacağı da bir diğer önemli soru. Haberimizde Kurban Bayramı ikramiyesiyle ilgili detayları bulabilirsiniz.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Koronavirüs sebebiyle pek çok kişi geçim derdine düşerken, bayramlarda verilen ikramiyeler bir nebze de olsa emeklinin yüzünü güldürüyor. 20 Temmuz’da Kurban Bayramı’nın birinci günü olacağından geçen sene ödenen ikramiye tarihlerine göre bu sene 12 Temmuz ile 16 Temmuz arasında ikramiyelerin verilmesi bekleniyor. Şu anda resmi makamlardan net bir tarih gelmese de bu tarihler arasında ikramiyenin yatırılması bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYELERİNE ZAM GELİR Mİ?

Emeklilere 2018 yılında ödenmeye başlanan emekli ikramiyesi 3 dönemdir bin TL olarak yatırılmıştı. 2021 yılında ise 100 TL zam yapılarak bu rakam 1100 TL yapıldı. Zam yapıldığı için yeniden bir zam yapılması resmi kaynaklarda açıklanmadı. Emeklilere Kurban ikramiyesinin 12 Temmuz ve 16 Temmuz arasında 1100 TL olarak hesaplarına yatırılması bekleniyor. Ödemelerin net tarihi ise önümüzdeki günlerde belli olacak.