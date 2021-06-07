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Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Bayram ikramiyelerine zam gelir mi?

07.06.2021 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018’den beri emeklilere verilen bayram ikramiyesi Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. İkramiye alacaklar bu sene zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Bayram ikramiyelerine zam gelir mi?

Ramazan Bayramı’nda verilen bayram ikramiyesinin ardından şimdi emekliler Kurban Bayramı ikramiyesi için gün sayıyor. İkramiyenin hesaplara ne zaman yatırılacağı merak edilirken, zam yapılıp yapılmayacağı da bir diğer önemli soru. Haberimizde Kurban Bayramı ikramiyesiyle ilgili detayları bulabilirsiniz.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Koronavirüs sebebiyle pek çok kişi geçim derdine düşerken, bayramlarda verilen ikramiyeler bir nebze de olsa emeklinin yüzünü güldürüyor. 20 Temmuz’da Kurban Bayramı’nın birinci günü olacağından geçen sene ödenen ikramiye tarihlerine göre bu sene 12 Temmuz ile 16 Temmuz arasında ikramiyelerin verilmesi bekleniyor. Şu anda resmi makamlardan net bir tarih gelmese de bu tarihler arasında ikramiyenin yatırılması bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYELERİNE ZAM GELİR Mİ?

Emeklilere 2018 yılında ödenmeye başlanan emekli ikramiyesi 3 dönemdir bin TL olarak yatırılmıştı. 2021 yılında ise 100 TL zam yapılarak bu rakam 1100 TL yapıldı. Zam yapıldığı için yeniden bir zam yapılması resmi kaynaklarda açıklanmadı. Emeklilere Kurban ikramiyesinin 12 Temmuz ve 16 Temmuz arasında 1100 TL olarak hesaplarına yatırılması bekleniyor. Ödemelerin net tarihi ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Bayram ikramiyelerine zam gelir mii

YENİ EMEKLİ OLANLAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR Mİ?

Çiçeği burnunda emekliler Kurban Bayramı’nda verilecek olan ikramiyeden yararlanıp yararlanamayacağını merak ediyor. Onlara güzel haberi verelim. Yeni emekliler de Kurban Bayramı’nda yatırılacak olan 1100 TL’yi hesaplarında görebilecek. Temmuz ayı sonuna dek emekli aylığı bağlanan vatandaşlar da yine Kurban Bayramı ikramiyesini alacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban bayramı bu sene Temmuz’un ortasına denk geliyor. 19 Temmuz Pazartesi günü Arife olacak. Bayram 20 Temmuz Salı gününden 24 Temmuz Cuma gününe dek sürecek. Arifenin Pazartesi gününe denk gelmesiyle birlikte bayramın 9 gün olacağı ön görülüyor. Bu öngörüye göre 16 Temmuz Cuma günü paydos edecek olan işçi ve işverenler, 27 Temmuz’da işbaşı yapacak.

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