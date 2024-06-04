Kurban Bayramı ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Kritik kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı 2 saat 15 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Emeklilerin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ

Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

"En düşük emekli aylığında ocak 2023 tarihine kıyasla net yüzde 82 artışa gittik. 2023 yılı ekim ayında emeklilerimizin tamamına bir defaya mahsus olmak üzere 5'er bin lira ödedik. Emekli ikramiyesi 2024 yılı itibarıyla yüzde 50 artışa 3 bin liraya çıktı. Kurban bayramı ikramiyesini 10 - 14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz"







