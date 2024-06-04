FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kurban Bayramı ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Kurban Bayramı ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
04.06.2024 18:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı sona erdi. Kabine sonrası alınan kararları açıklayan Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili tarih verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz" dedi.

Kurban Bayramı ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Kritik kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı 2 saat 15 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Emeklilerin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ

Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

"En düşük emekli aylığında ocak 2023 tarihine kıyasla net yüzde 82 artışa gittik. 2023 yılı ekim ayında emeklilerimizin tamamına bir defaya mahsus olmak üzere 5'er bin lira ödedik. Emekli ikramiyesi 2024 yılı itibarıyla yüzde 50 artışa 3 bin liraya çıktı. Kurban bayramı ikramiyesini 10 - 14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz"

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'de açık iş sayısı 3 yılın en düşük seviyesindeABD'de açık iş sayısı 3 yılın en düşük seviyesinde
Türkiye'ye 10 milyar dolarlık ek finansmanTürkiye'ye 10 milyar dolarlık ek finansman
Altının kilogram fiyatı yükseldiAltının kilogram fiyatı yükseldi
Anahtar Kelimeler:
emekli emekli ikramiyeleri erdoğan
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu!

Çağlayan Adliyesi’nde intihar! Tutuklandığını öğrenince...

Çağlayan Adliyesi’nde intihar! Tutuklandığını öğrenince...

Kurban Bayramı ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Kurban Bayramı ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken yorum: "Bir devrin sonu"

Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken yorum: "Bir devrin sonu"

Son dakika: İlk kez Meclis'te! Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan enflasyon açıklaması

Son dakika: İlk kez Meclis'te! Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan enflasyon açıklaması

Turizmin başkentinde rekor! Mayıs ayına Ruslar damga vurdu: Yüzde 18 arttı

Turizmin başkentinde rekor! Mayıs ayına Ruslar damga vurdu: Yüzde 18 arttı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ömürlük termos arayanların tercihi! İndirim devam ediyor, kaçırmayın

Ömürlük termos arayanların tercihi! İndirim devam ediyor, kaçırmayın

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Yaz kombinlerinize çok yakışacak! Büyük Camper indirimi başladı

Yaz kombinlerinize çok yakışacak! Büyük Camper indirimi başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.