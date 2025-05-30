Kurban Bayramı'nda çalışanlar dikkat! Tek tek hesapladı, Haftalık izine denk gelince tablo tamamen değişti...

Kurban Bayramı tatili 5 Haziran tarihinde saat 13.00 itibarıyla başlayacak. Kimileri tatil için hazırlık yaparken kimileri de bayram mesaisine hazırlanıyor.Mesaiye kalacak olan vatandaşlar ek ödemelerin ne kadar olacağını merak ederken SGK Uzmanı Emin Yılmaz A Haber'e ödemeler hakkında açıklamada bulundu.

BAYRAMDA NE KADAR MESAİ ÖDENECEK?

Yılmaz, ödemelerin nasıl yapıldığını anlatarak, "Çalışma hayatını düzenleyen 4857 Sayılı Kanunu var. Kanuna göre, haftalık 45 saat çalışana 1 gün izin veriliyor. Hafta tatilinde de çalışma durumunda personel yüzde 50 fazla çalışma ödemesi yapılıyor. Ulusal bayram ve genel tatillerde çalışanlara 1 kat artırımlı ödeme yapılması gerekiyor" sözlerini kullandı.

Günlük ücreti 1000 lira olan birinin bayramda ne kadar maaş alacağını örnek ile anlatan Yılmaz, şu sözleri kullandı:

"Günlük 1000 TL ücreti var. Günlük 7,5 saat üzerinden çalışması mevcut. Kurban Bayramı'nda da 4,5 gün çalıştığını varsayalım. Kurban Bayramı 4 gün ama arefe nedeniyle 4,5 gün üzerinden hesaplıyoruz.

5 Haziran Perşembe günü mesai yarım gün olacak. Günlük ücreti 1000 lira olan biri yarım gün mesaiye kalırsa bin 500 lira üzerinden alıcak. Bayramın birinci günü, 1000 lira normal çalışmasından 1000 lira ise bayram nedeniyle alacak"

PAZAR GÜNÜ ÇALIŞAN NE KADAR MESAİ ALACAK?

Hafta sonuna denk gelen bayram için Pazar gününü mesainin nasıl hesaplandığını da örnek ile anlatan Yılmaz, şunları aktardı:



"Bayram hafta sonuna denk geldiği için, Pazar gününü haftalık izinden sayarak hesaplamamız gerekiyor. 1000 lira ücret, 1000 lira bayram mesaisi ve diğer kısmını da yüzde 50 artırımlı olarak alırsın. Yani, 1500 lira alırsın böylece pazar günü de 2 bin 500 TL alırsınız. 4,5 gün üzerinden günlüğü bin lira olan biri bayramda çalışırsa 10 bin TL mesai ödenecek"