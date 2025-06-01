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Kurban Bayramı'nda köprü, otoyol ve toplu ulaşım ücretsiz oldu

Kurban Bayramı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyol ve toplu ulaşım hizmetleri ücretsiz hizmet verecek.

Kurban Bayramı'nda köprü, otoyol ve toplu ulaşım ücretsiz oldu
Hande Dağ

Kurban Bayramı'na artık çok az bir süre kaldı. Her sene olduğu gibi bu sene de devletin işletmesi altında olan köprü ve otoyollar ile toplu ulaşım hizmetleri ücretsiz olarak kullanılacak.

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Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, 5 Haziran Perşembe günü saat 00:00'dan başlayarak 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 24:00'a kadar yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak.

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TOPLU ULAŞIM DA ÜCRETSİZ

Bunun yanında 6 Haziran 2025 Cuma günü saat 00:00'dan başlayarak 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 24:00'a kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro hattı seferleriyle belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olarak çalışacak.

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Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı otoyol toplu ulaşım köprü
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