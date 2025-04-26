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Kurban Bayramı öncesi Resmi Gazete'de yayımlandı! Hayvan naklinde düzenleme...

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin nakillerine yönelik düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Alınan karara göre, veteriner sağlık raporlarının geçerlilik süresi 5 günden 3 güne indirildi.

Kurban Bayramı öncesi Resmi Gazete'de yayımlandı! Hayvan naklinde düzenleme...

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLECEK

Buna göre, hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyesine ilişkin belgeler elektronik ortamda da düzenlenebilecek.

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Hayvan nakleden araç ve hayvan sahipleri, Bakanlık tarafından belirlenen veteriner yol kontrol ve denetim istasyonlarından en az birine girerek, nakledilen hayvanları kontrol ettirmekle yükümlü olacak. Söz konusu denetim istasyonlarına girmeyenlere para cezası verilecek.
İller arası hayvan hareketlerinde hayvan sağlığı ve nakil süreçlerinin daha etkin takibi amacıyla veteriner sağlık raporlarının geçerlilik süresi de 5 günden 3 güne indirildi.

AA
Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Tarım ve Orman Bakanlığı
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