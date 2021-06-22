Kurban Bayramı tatili 15 Temmuz'la birleştirilecek mi? Karar bekleniyor

Bu yıl Kurban Bayramı 19 Temmuz'da başlayarak 23 Temmuz Cuma günü sona erecek. Ancak pazartesi öncesi ve cuma sonrası hafta sonu olması sebebiyle de tüm hafta yani 9 gün tatile gitmek isteyenler için birleştirilmiş olacak. Öte yandan bazı vatandaşlar Kurban Bayramı tatilini, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatili ile birleştirerek 11 güne çıkarmak isteyenler de var.

KURBAN BAYRAMI 19 TEMMUZ'DA

19 Temmuz'da başlayıp, 23 Temmuz'da sona erecek olan Kurban Bayramı tarihleri ise şöyle;

Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma

TURİZMCİLER UZATILMASINI İSTİYOR

Turizmciler ve kamu sektörü çalışanları, Kurban Bayramı tatilini 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'yle birleşmesini istiyor.

Böylelikle 15 Temmuz'un perşembe gününe denk gelmesi sebebiyle şu anda 9 gün kabul edilen tatil 11 güne çıkacak. Öte yandan bu fikre karşı talepler de söz konusu.

ATO'DAN KARŞI TALEP VAR

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Kurban Bayramı tatilinin uzatılması taleplerine "Uzun tatillerde üretim çarkları ve ticaret kesintiye uğruyor, ihracat yavaşlıyor" diyerek karşı çıktı.

Uzun tatil süresinin "üretim ve ihracatı yavaşlatarak milli gelirin artışını engelleyeceğini" belirten Baran, "Yeniden ekonomik çarkını döndürebilmek için kepenklerini kaldıran üyelerimizi yeni bir uzun tatil süreciyle karşı karşıya bırakmak, ticaret hayatını, üretimi ve ihracatı sekteye uğratarak ülke ekonomisinin olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verebilir" değerlendirmesinde bulundu.



