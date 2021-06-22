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İstanbul'da kim nerede yaşıyor? Liste açıklandı, çarpıcı Giresunlular detayı

22.06.2021 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da en yüksek kirayı ortalama 2 bin 215 lirayla Giresunlular öderken, onları 2 bin lirayla Sivaslılar takip ediyor.

İstanbul'da kim nerede yaşıyor? Liste açıklandı, çarpıcı Giresunlular detayı

Bir emlak sorgulama sitesinin raporuna göre, İstanbul'un ilçelerine göre hemşerilik ve ortalama ödenen kira verilerinden derlediği bilgilere göre, megakentte İstanbul kütüğüne kayıtlı olmayan 12 milyon 851 bin 873 vatandaş yaşıyor.

İSTANBULLULAR KADIKÖY'DE YAŞIYOR

Kentte İstanbul kütüğüne kayıtlı yalnızca 2 milyon 159 bin 995 kişi bulunurken, en fazla İstanbullu Kadıköy ilçesinde yaşıyor.

Sivaslıların ilk sırada yer aldığı listede sırasıyla, Kastamonulular, Ordulular, Giresunlular ve Tokatlılar geliyor. İstanbul'da her 7 kişiden 1'i İstanbullu iken Sivaslılar 19'da 1, Kastamonulular 26'da 1 ve Ordulular 28'de 1 olarak ön plana çıkıyor.

EN YÜKSEK KİRAYI GİRESUNLULAR ÖDÜYOR

İlçelere göre ödenen ortalama kira tutarlarını ve ilçelerde yaşayan ancak farklı illerin nüfusuna kayıtlı olan kişileri baz alan araştırmaya göre, İstanbul'da en çok kirayı aylık 2 bin 215 lira ortalamayla Giresunlular ödüyor. İstanbul'da 495 bin Giresunlu yaşıyor.

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Giresun'u 768 bin kişilik nüfusuyla ortalama 2 bin TL kira ödeyen Sivaslılar, 414 bin kişiyle 1.990 TL ortalama kira ödeyen Trabzonlular takip ediyor. Kastamonulular, 562 bin 160 kişilik nüfusuyla ortalama 1.950 TL kira ödüyor.

EN AZ KİRAYI İSE ERZURUMLULAR ÖDÜYOR

İstanbul'da metrekare kira değeri en düşük ilçeler arasında yer alan Sultanbeyli ve Arnavutköy ilçelerinde en çok Erzurumlu vatandaşlar yaşıyor. Erzurumlular, 1.248 lira ortalamayla İstanbul'da en az kira ödeyenler arasında ilk sırada bulunuyor.

Onları 1.310 lira ortalama kirayla Burdurlular, 1.350 lirayla Hakkarililer, 1.420 lirayla Yalovalılar, 1.480 lira Uşaklılar takip ediyor.

EN AZ İSTANBULLU SULTANBEYLİ'DE

Hemşerilik verilerinden elde edilen sonuçlara göre, ilçe nüfus yoğunluklarına göre en az İstanbullu sadece yüzde 3 ile Sultanbeyli'de yaşıyor.

İstanbullular, Sancaktepe ve Sultangazi'nin yüzde 5'ini, Esenyurt, Bağcılar ve Esenler'in yüzde 6'sını, Pendik ve Arnavutköy'ün yüzde 9'unu oluşturuyor.

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İstanbul kütüğüne kayıtlı vatandaşların en yoğun yaşadığı ilçelerin başında ise yüzde 61 ile Çatalca geliyor. Çatalca'yı yüzde 50 ile Şile, yüzde 39 ile Adalar, yüzde 31 ile Kadıköy, Beykoz, Bakırköy ve Silivri takip ediyor.

TOKATLILAR KÜÇÜKÇEKMECE'DE, VANLILAR ESENYURT'TA YAŞIYOR

İstanbul'un en kalabalık 10 ilçesinde kent genelinde olduğu gibi Sivaslılar dikkati çekiyor. Megakentin 955 bine yaklaşan nüfusuyla en kalabalık ilçesi olma özelliği taşıyan Esenyurt'ta en çok Van kütüğüne kayıtlı vatandaşlar yaşıyor.

Küçükçekmece'de Tokatlılar, Bağcılar'da Bitlisliler, Pendik, Ümraniye ve Bahçelievler'de Sivaslılar, Sultangazi'de Adıyamanlılar, Üsküdar ve Maltepe'de Sivaslılar, Gaziosmanpaşa'da ise Siirtliler yoğunlukta.

En düşük nüfusa sahip Adalar'da Van, Şile'de Ordu, Çatalca'da ise Tokat kütüğüne kayıtlı vatandaşlar öne çıkıyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Giresun İstanbul Sivas Tokat Kadıköy
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