Kurban Bayramı tatili öncesi fiyatlar tavan yaptı! ‘2 ayda 100 lira daha zam gelmiş…’

Kurban Bayramının yaklaşması ile birlikte otobüs bilet fiyatlarındaki son durum da merak edilmeye başlandı. Otobüs bilet fiyatlarına gelen zamlar Nisan ayı enflasyon rakamlarına da yansıdı. Bir önceki aya göre fiyatı en fazla artan başlık yüzde 34,24 ile karayolu ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı oldu.

Ankara - Tekirdağ 750, İstanbul - Giresun 850. İzmir'den Kastamonu'ya gitmenin bedeli ise 1300 liraya çıktı. Ankara’da Hatay’a gitmek 700'den Adıyaman 800’den başlarken, Balıkesir ise günlük 400 ile 600 lira arasında değişiyor.

ARTAN FİYATLAR YOLCU SAYISINI DA AZALTTI

Artan otobüs bileti fiyatları en çok öğrencileri zorladı, memleketine aile yanına yapılan ziyaret sayısı azaldı. Bazı kentlerde otobüs bileti fiyatları uçakla yarışır hale geldi. Otobüs fiyatlarındaki yükseklik yolcu sayılarına da yansıdı birçok otobüs kapasitesinin yarısı oranında kişiyle yolculuk yapıyor.

Otobüs şoförleri de yolcu sayıları ile ilgili durum için “Bayağı bir düşüş var. Bu otobüsün 38 kişi kapasitesi var. Yarısı kadar yolcu oluyor. 20'yi geçmiyor yolcu sayısı” ifadelerini kullandı. Ankara otogarının genel olarak eski günlerini aradığını şu dönemde artan fiyatlar nedeniyle boş kaldığı da belirtildi.

OTOGARDAN DAHA UCUZ BİLET ALABİLİRSİNİZ

Otobüs firması çalışanları ise daha ucuza bilet almanın yolu ise otogardan bilet temin etmek olduğunu belirterek “İnternetten düşünün bir İstanbul'da 500 liraya bilet alıyor. Ama bir otogarlara geldiğinde pazarlık sünnettir; 400'e de alabilir, 350'ye de alabilir” dedi.

Birçok kişi zorunlu olmadıkça yolculuk yapmadığını söylerken Ulaştırma Bakanlığı'nın karayolu yolcu taşımacılığı için taban ve tavan fiyat uygulaması bulunuyor.

“2 AYDA 100 LİRA DAHA ZAM GELMİŞ”

Ankara otogarına yolculuk yapmak için gelen vatandaşlar ise otobüs biletleri fiyatlarına isyan ederek Show Haber’e şu açıklamalarda bulundular:

800'e Mersin'den İstanbul'a gidebiliyordum. Şimdi bin 150 lira. Otobüs biletleri öğrencileri ise fazlasıyla zorluyor

Ben bundan 2 ay önce gitmiştim Hatay'a dönüş yaptım biletler 600 liraydı. 2 ayda 100 lira daha zam gelmiş. Yıl sonuna bence 1200-1300'ü bulacak böyle giderse.

3 yıldır Ankara'da öğrenciyim. Ben bir dönemde 2-3 kere gidiyordum ama giderek azaldı yani artık sadece tatillerde gidiyorum.

Afyon 410 lira, 3 kişi gidiyoruz büyük bir külfet. Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır





