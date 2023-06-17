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Kurban Bayramı tatiline günler kaldı: Uyarı geldi, yoğunluk başladı! Akın akın gidiyorlar...

17.06.2023 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022-2023 eğitim ve öğretim döneminin tamamlanmasıyla memleketlerine ve tatile gitmek isteyenler hem havalimanında hem de otogarda yoğunluk oluşturdu. Otogarda da durum farklı değildi. 9 günlük bayram tatili de yaklaşırken firmalar ek sefer koydu. Biletler ise 300-800 TL arasında değişti. Otobüs firması yetkilileri ekonomik şartlardan dolayı kıyı bölgelerine ilginin azaldığını, Doğu’ya yapılan seferlerin ise tamamının dolduğunu dile getirdi.

Kurban Bayramı tatiline günler kaldı: Uyarı geldi, yoğunluk başladı! Akın akın gidiyorlar...

Okullar kapandı, bayram tatili yaklaştı, planlar yapıldı.... İstanbul Havalimanı'nda sabah saatlerinden itibaren özellikle iç hatlar terminalinde hareketlilik arttı. Şimdiden bazı güzergahlarda otobüs seferleri de doldu.

Çocuklarıyla memleketlerine veya tatil beldelerine gitmek üzere gelen aileler ve öğretmenler İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu. Okulların kapanmasıyla hem yaz hem de Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen yolcular dolayısıyla check-in kontuarları ve güvenlik noktalarında zaman zaman kuyruk oluştu.

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YOLCULAR YÖNLENDİRİLDİ

Yoğunluk nedeniyle önlem alan İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri havalimanı girişinde ve terminalde yolcuları yönlendirdi. Güvenlik kontrolünün ardından terminale gelen yolcular, bilet ve valiz işlemleri için iç ve dış hat kontuarlarında sıraya girdi.

Tatil için İstanbul Havalimanı'ndan Isparta'ya giden öğretmen Nur Sarı, eğitim ve öğretim yılının bitmesi nedeniyle memleketine gideceğini söyledi. Öğrencilerinin tatilde bol bol dinlenmesini isteyen Sarı, "Tüm öğrencilerime başarılar ve iyi tatiller diliyorum. Enerjik bir şekilde tekrar okula başlamalarını istiyorum. Kurban Bayramı tatili için ailemin yanına, memlekete gidiyorum. Öğrencilerim bu süreçte biraz oynayıp rahatlasınlar. Stres attıktan sonra ufak tekrar yapsalar iyi olur" diye konuştu.

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"ÖĞRENCİLER İYİ BİR TATİL GEÇİRSİNLER"

Memleketi Gaziantep'e gideceğini belirten öğretmen Buse Küspeci ise öğrencilerden iyi bir tatil geçirmelerini istedi. Tatilde öğrencilere bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulanan Küspeci. "Ben de memleketime gidiyorum. Herkesin bayramını şimdiden kutluyorum. Güzel geçen bir eğitim öğretim yılı oldu. Öğrencilerimle iyi anlaştım. Onları seviyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı'ndan ailesiyle Van'a giden Merve Tongaç da, "Tatilde sürekli evde kalmayacağım, gezeceğim." dedi.

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OTOBÜSLERE EK SEFER KONULDU

Otobüs bileti fiyatları 300 lira ila 800 lira arasında değişti. Ankara- İstanbul bilet fiyatları 280-300 TL civarında satışa sunulurken, bu rakam sahil şeridine gitmek isteyenler için 500-600 liralara kadar yükseldi. Otobüs firmalarının yetkilileri ise özellikle Doğu’ya yapılan seferlerin tamamen dolduğunu ve bu sebeple ek sefer konulduğunu ifade etti. Hayat pahalılığı nedeniyle tatil bölgelerine ilginin azaldığı belirtildi.


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