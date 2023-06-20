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Kurban bayramına günler kala biletler tükendi! Otobüslerde yer kalmadı

20.06.2023 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte hareketliliğin başladığı otogarlarda yoğunluk arttı. Bayrama sayılı günler kala Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda vatandaşlar bilet bulmakta zorlanırken; otobüs firmalarının yetkilileri de otobüslerde yer olmadığını ifade etti.

Kurban bayramına günler kala biletler tükendi! Otobüslerde yer kalmadı

Kurban Bayramı'nı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler şimdiden 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturmaya başladı. En kısa mesafe otobüs bileti 200 liradan başlarken, en uzun mesafe ise bin liraya kadar yükseliyor. 9 günlük tatili fırsat bilenler memleketlerine gitmek için bilet bulmakta zorlandıklarını söyledi.

"OTOBÜSLER DOLU, EK YAPMAK İÇİN OTOBÜS BULAMIYORUZ"

Turizm şirketinde çalışan Selim Çiftçi, ek seferlerin olmadığına dikkat çekerek, "Bu sene çok yoğun, yer yok. Bütün otobüsler dolu, otobüs bulamıyoruz ek yapmak için. Şu an Van’a gitmek bin lira, Hatay, 600 lira. Geçen sene hiç iş yoktu. Bu sene bayramın birinci günü gibi yer yok. Ek yapamıyoruz. Ek için 30 bin lira istiyorlar, otobüse 30 bin lira ödemem için bileti 700 lira yapmalıyım" dedi.

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"ÇOK SIKINTI ÇEKTİK, ARA SEANSLARI BULDUM"

Bayram tatilini Azerbaycan’da geçirmek istediğini belirten Emrah Karakaya, "Çok sıkıntı çektik. Ara seansları buldum, online olarak bileti aldım. Yükler çok fazla olunca onu da almıyorlar, bagaj kısmı küçük" dedi. Bayram tatilini ailesiyle birlikte Diyarbakır’da geçirmek istediğini belirten Mehmet Erdem, “20 gün önce 800 liraya aldım biletleri. Ailece gezmeye gideceğizö dedi.

"ASKERİM BİLETİ ZOR BULDUM"

Diyarbakır’a asker olarak giden Bilal Deniz, "Askerim, bileti zor buldum. Başkası biletini iptal etti, takip ediyorduk bileti bulduk. Bulamasaydım bayrama kadar kalacaktım. Bayram arefesinden dolayı çok yoğunö" diye konuştu.

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"ÇOK KALABALIK, SİVİL ARAÇLAR ALINMIYOR"

Çanakkale’ye giden Nevzat Düzgan, "Biga’ya 400 liraya gidiyorum. Geçen bayram 300 liraya gitmiştim. Biletimi 1 hafta önce aldım. Şu an çok kalabalık, sivil araçlar alınmıyor" dedi.

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"EN KISA MESAFE 200 LİRA, EN UZUN İLAVE YAPINCA BİN LİRAYA KADAR YÜKSELİYOR"

İstanbul-Konya seferi yapan otobüsün şoförü Taner Bal, "En kısa mesafe 200 lira, en uzunu da 800 liraya kadar çıkıyor, ilave yapılınca da bin liraya kadar yükseliyor. Şu an yoğunluk normal, Konya’ya gideceğiz" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı otogar otobüs bileti

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