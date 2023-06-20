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ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Bekarı, genci, yaşlısı, evlisi... Herkes büyük bir merak içindeydi; asgari ücret zammı ne kadar oldu? %34 arttı

20.06.2023 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika asgari ücret haberleri... Türkiye, son günlerde asgari ücret zammının ne kadar olacağını merakla bekliyordu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantının ardından kameralar karşısına geçti. Bakan Işıkhan yeni asgari ücret tutarını duyurdu! Buna göre 2023 yılının 2. yarısında geçerli olacak net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlendi. Asgari ücret zammı 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da asgari ücret ile ilgili paylaşım geldi.

Son dakika haberi: Milyonların beklediği asgari ücret pazarlığında son toplantı bugün gerçekleşti. Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Işıkhan işçi ve işveren taraflarının uzlaşmasıyla yeni asgari ücretin belirlendiğini açıkladı: 2023 yılının 2. yarısında geçerli olacak brüt asgari ücret tutarı 13 bin 414 lira, net asgari ücret tutarı ise 11 bin 402 lira oldu.

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SON DAKİKA: MİLYONLARIN BEKLEDİĞİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU

Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:

"Komisyon çalışmalarını tamamladı. Sayın Cumhurbaşkanızın tensipleriyle bakanlık görevini devraldıktan sonraki ilk çalışmamız asgari ücret konusu olmuştur. Asgari ücreti hem işçimizi memnun edecek hem istihdamı koruyacak düzeyde belirlemeye gayret ettik.

"İŞÇİ VE İŞVEREN TARAFLARININ UZLAŞMASIYLA SONUÇLANDI"

"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sosyal ve çalışma barışını korumak için adımlar atmaya devam edeceğiz. Komisyon görüşmeleri neticesinde tespit edilen yeni asgari ücretin bayram öncesinde hayırlı olmasını diliyorum. Şunu sevinerek açıklamak isterim ki komisyon çalışmalarımız 2 tarafın da uzlaşmasıyla sonuçlandı.

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SON DAKİKA | 2023 ZAMLI ASGARİ ÜCRET TUTARI BELLİ OLDU!

"2023 yılının 2. yarısında geçerli olacak brüt asgari ücret tutarı 13 bin 414 lira, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir. Yaptığımız bu artışla yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payı içeren oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre asgari ücreti yüzde 107 artırmış bulunuyoruz. 2001 yılına göre 61 kat arttı. Reel olarak yüzde 312 artış sağlandı. Böylece çalışan kesimi enflasyona ezdirmediğimiz gibi refahtan pay vermiş bulunuyoruz.

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ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 500 TL OLDU

Geçtiğimiz 6 ayda 400 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz. Bugünkü açıklama emekçilerin enflasyona karşı alım gücünün düşmemesi için yapılan ara zamdır.

ERDOĞAN'DAN 'HAYIRLI OLSUN' MESAJI

Yeni asgari ücret tutarının belirlenmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "Asgari ücret Temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yeni asgari ücretin duyurulmasının ardından şu açıklamayı yaptı:
"Asgari ücret ara zammı ile birlikte yeni asgari ücret net 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir. Süreci ortak akıl, istişare ve uzlaşı ile neticelendiren işçi ve işveren temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’nda çalışma barışını koruyacak adımlar atmaya devam edeceğiz."

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