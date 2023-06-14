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KURBAN FİYATLARI LİSTESİ 2023: Kurbanlık fiyatları ne kadar? Koyun, dana, koç, tosun, küçükbaş ve büyükbaş bu yıl kaça satılıyor?

14.06.2023 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban fiyatları listesi, 28 Haziran 2023 Çarşamba günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı için geri sayım sürerken vatandaşlar tarafından merak edildi. Dana, tosun, kuzu, koyun küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları internette araştırılıyor. Peki, kurban fiyatları ne kadar? Koyun, dana, koç, tosun, küçükbaş ve büyükbaş bu yıl kaça satılıyor? İşte güncel kurban fiyatları...

KURBAN FİYATLARI LİSTESİ 2023: Kurbanlık fiyatları ne kadar? Koyun, dana, koç, tosun, küçükbaş ve büyükbaş bu yıl kaça satılıyor?

Kurbanlık fiyatları internette araştırılıyor. Yayımlanan bilgilere göre; geçen yıl Kurban Bayramı’nda 1 milyona yakın büyükbaş, 22 milyon civarı da küçükbaş hayvan satışı gerçekleştirildi. Bieçok kişi arama motorlarında, "2023 Kurban fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, koyun, dana, koç, tosun da dahil olmak üzere küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatları...

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KURBAN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Kurban fiyatları ile ilgili açıklamada bulunan Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, güncel fiyatların geçtiğimiz seneyi arattığını ifade etti.

Kurban fiyatlarına dair konuşan Yardımcı, "Piyasada canlı küçükbaş 140-160 TL arası, büyükbaş 150-160 TL arasında"dedi ve kurbanlık almak için vatandaşın cebinden çıkacak asgari rakamı açıkladı.

Kurban satış yerlerine yönelik alınacak önlemler

İşte o açıklama:

“Koç almaya kalksanız en kötü şartta 7-8 bin TL, büyükbaşın hisse fiyatı ise asgari olarak 12-15 bin TL arasında değişiyor. Büyükbaş kurbanlıkların 7 hisse olduğu düşünüldüğünde bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı bu yıl asgari 84 bin TL olacak"

Kurban bayramı tatili ile ilgili hükümetten önemli açıklama

KURBAN FİYATLARI LİSTESİ 2023

Kurban fiyatları merak konusu oldu. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı konuya ilişkin yöneltilen soru üzerine şu açıklamayı yaptı:

“Koç almaya kalksanız en kötü şartta 7-8 bin TL, büyükbaşın hisse fiyatı ise asgari olarak 12-15 bin TL arasında değişiyor. Büyükbaş kurbanlıkların 7 hisse olduğu düşünüldüğünde bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı bu yıl asgari 84 bin TL olacak"

2023 KURBAN VEKALET ÜCRETİ NE KADAR? DİYANET AÇIKLADI

Kurban vekalet ücreti ile ilgili açıklama Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950 TL, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediklerini duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950 TL, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirledik. Bağışlarınızı başta deprem bölgesi olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz"

Kurban Bayramı tatili uzatılıyor mu?

2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran 2023 Çarşamba olarak açıklandı.

27 Haziran 2023 Salı Kurban Bayramı Arefe Günü

28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)

29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)

30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)

01 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)

kurban-bayrami-2023

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Kurban fiyatları

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