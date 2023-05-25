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Kurban fiyatları uçtu! Geçen sene 46 bin TL olan dana bu sene 150 bin TL'ye satılıyor

25.05.2023 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban fiyatları bu sene cep yakacak. Geçen sene 65 TL olan canlı kurbanlığın kilogramı bu sene 165 TL oldu. 300 kiloluk bir dana 50 bin TL'den, 850 kiloluk bir dana ise 150 bin TL'den satılıyor. Bu sene 150 bin TL'den satılan dana, geçen yıl 46 bin TL'den satılıyordu.

Kurban fiyatları uçtu! Geçen sene 46 bin TL olan dana bu sene 150 bin TL'ye satılıyor

Kurban Bayramı'na daha 1 ay var ama kurbanlıkların fiyatı merak konusu. Geçen yıl 65 TL olan canlı kurbanlığın kilosu bu yıl yüzde 150 civarında zamlandı. Yani kurban pazarlarında da fiyatlar cep yakacak.

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BU SENE FİYAT 165 TL OLDU

Kurban Bayramı'na 1 ay gibi bir süre kaldı. 'Kurbanlıkların fiyatı bu sene ne kadar olacak?' sorusunu netlik kazanmaya başladı. Geçen sene 65 TL olan canlı kurbanlığın kilogramı bu sene 165 TL oldu. 165 TL aslında canlı hayvan kilogramını tarif ediyor. Hayvan kesildiğinde yüzde 45 fire veriyor yani elimizde kalan etin fiyatın 300 TL'ye gelecek. 300 kiloluk bir dana 50 bin TL'den, 850 kiloluk bir dana ise 150 bin TL'den satılıyor. Bu sene 150 bin TL'den satılan dana, geçen yıl 46 bin TL'den satılıyordu.

MALİYET YÜZDE 140 ARTTI

Ankara Kırmızı Et Birliği Başkanı Sedat Akbulut, "Geçen yıla göre kurbanlık satış fiyatları yüzde 150 oranında arttı. Geçen sene canlı kurbanlığın kilogramı 65 TL civarındaydı. Bu sene ortalama 165 TL diyebiliriz. Canlı hayvan materyalindeki azalmadan ötürü fiyat artışları, geçen seneye göre kurbancılarımızın maliyeti yüzde 140 civarında arttı" dedi.

DİYANET VEKALETLE KESİM ÜCRETLERİNİ AÇIKLADI

Show Haber'in haberine göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı vekaletle kurban ücretleri de geçen yıla göre yüzde 164 arttı. Yurt içi vekaletle kesim ücreti 5 bin 950, Yurt dışı vekaletle kesim fiyatı ise 2 bin 750 TL olarak belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
kurban

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