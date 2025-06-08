Kurbanlık alım fiyatları açıklandı! Elde kalan kurbanları bu yıl ESK alacak…

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her yıl olduğu gibi bu yılki Kurban Bayramı’nda da üreticilerin ellerinde kalan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu (ESK) olarak satın alacaklarını belirterek “Bu yıl başlattığımız yeni uygulama ile ayrıca karantina sebebiyle hayvanlarını satmak için kurban pazarlarına sevk edemeyen üreticilerimizin, ellerindeki kurbanlıkları karantina şartlarının bitmesi ve sağlıklı olmaları koşuluyla yine Et ve Süt Kurumu olarak biz alacağız” ifadelerini kullandı.

Tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutlayan Yumaklı, bayramın sağlıklı, huzurlu, mutlu ve sorunsuz bir şekilde idrak edilmesi temennisinde bulundu.

Yumaklı, Kurban Bayramı süresince, Bakanlık ekiplerinin hem kurban satış hem de kurban kesim noktalarındaki denetimlerinin aralıksız devam ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

“Her yıl olduğu gibi üreticilerimizin ellerinde kalan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu olarak satın almış olacağız. İlavaten bu yıl yeni bir uygulama başlattık. Karantina sebebiyle hayvanlarını satmak için kurban pazarlarına sevk edemeyen üreticilerimizin de ellerindeki kurbanlıkları veya hayvanları, karantina şartlarının bitmesi ve sağlıklı olmaları koşuluyla yine Et ve Süt Kurumu olarak alacağız. Tekrar bütün vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum.”

GEREKLİ KONTROLLER TÜRKVET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Bakan Yumaklı tarafından açıklanan uygulama çerçevesinde, bu yıl da Kurban Bayramı’nda satılamayan kurbanlıklar ile şap hastalığından dolayı işletmelerinde hayvan hareketleri kısıtlaması bulunan ve kurban pazarlarına hayvanlarının sevkini gerçekleştiremeyen üreticilere ait hayvanlar ESK tarafından satın alınacak.

Bu kapsamda üreticilerin; il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerince kurban satışı için verilen sevk raporları, kurban pazar yeri giriş ve kira belgesi ile nakliye faturaları, işletmelerine şap hastalığı nedeniyle hayvan hareketleri kısıtlaması bulunduğuna dair belge ile kuruma başvurmaları gerekiyor.

TÜRKVET sistemi üzerinde gerekli kontroller yapıldıktan sonra, ESK’nin Hayvan Alım Kriterleri ve Uygulama Esasları Talimatları doğrultusunda, belirlenen fiyatlar üzerinden hayvanlar satın alınacak.

ESK TARAFINDAN BELİRLENEN FİYATLAR

ESK tarafından bu yıl için belirlenen kurbanlık alım fiyatları şöyle:

TOSUN: Cari fiyat (TL/karkas kg) 296 TL, kurban primi (TL/karkas kg) 104 TL, kurbanlık fiyatı (TL/karkas kg) 400 TL

DÜVE: Cari fiyat (TL/karkas kg) 285 TL, kurban primi (TL/karkas kg) 85 TL, kurbanlık fiyatı (TL/karkas kg) 370 TL

İNEK: Cari fiyat (TL/karkas kg) 275 TL, kurban primi (TL/karkas kg) 65 TL, kurbanlık fiyatı (TL/karkas kg) 340 TL

KUZU: Cari fiyat (TL/karkas kg) 346 TL, kurban primi (TL/karkas kg) 54 TL, kurbanlık fiyatı (TL/karkas kg) 400 TL

TOKLU: Cari fiyat (TL/karkas kg) 304 TL, kurban primi (TL/karkas kg) 56 TL, kurbanlık fiyatı (TL/karkas kg) 360 TL

KOYUN: Cari fiyat (TL/karkas kg) 294 TL, kurban primi (TL/karkas kg) 56 TL, kurbanlık fiyatı (TL/karkas kg) 350 TL

OĞLAK: Cari fiyat (TL/karkas kg) 226 TL, kurban primi (TL/karkas kg) 34 TL, kurbanlık fiyatı (TL/karkas kg) 260 TL

ÇEPİÇ: Cari fiyat (TL/karkas kg) 189 TL, kurban primi (TL/karkas kg) 31 TL, kurbanlık fiyatı (TL/karkas kg) 220 TL

KEÇİ: Cari fiyat (TL/karkas kg) 168 TL, kurban primi (TL/karkas kg) 22 TL, kurbanlık fiyatı (TL/karkas kg) 190 TL

Öte yandan, söz konusu fiyatlar tavan fiyatlar olup yaş, cinsiyet, randıman ve karkas ağırlığına göre değişiklik gösterebilecek.