Küresel fonlardaki altın miktarı ocakta rekor seviyeye ulaştı

Dünya Altın Konseyi (WGC), 2020 Ocak Küresel Altın-bazlı Fon Akışı Raporu'nu yayımladı. Buna göre küresel fonlardaki altın miktarı, geçen ay 61 ton artışla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2 bin 947 tona ulaştı. Böylece, altın fonlarına yeni eklenen varlıkların piyasa değeri 3,1 milyar dolar oldu.

Fonlardaki altın miktarındaki artışın yanı sıra altın fiyatlarının da yaklaşık yüzde 5 yükselmesiyle, bu fonlardaki varlıkların dolar bazındaki piyasa değeri ocakta yüzde 8 artarak 150,1 milyar dolara ulaştı.

Altın, ocak ayında yüzde 4,6 ile en iyi getiri sağlayan varlıklardan biri oldu. Böylece altın, pay piyasaları ve emtiaların hepsinden daha iyi performans gösterdi.

Rapora göre Bloomberg Emtia Endeksi, Çin'deki petrol talebine ilişkin belirsizliklerle yüzde 7 geriledi. Bu geri çekilmede petrol fiyatlarındaki yüzde 15'lik düşüş önemli rol oynadı ve böylece altın pozitif ayrıştı.

2019'daki riskler 2020'de devam edebilir

Dünya Altın Konseyi raporuna göre 2020 için piyasa riski ve ekonomik büyümede yaşanabilecek olası kırılmaların altın fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.