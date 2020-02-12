FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Küresel fonlardaki altın miktarı ocakta rekor seviyeye ulaştı

Küresel fonlardaki altın miktarı ocakta rekor seviyeye ulaştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.02.2020 11:34 | Son Güncelleme

Dünya Altın Konseyi raporuna göre küresel fonlardaki altın miktarı, geçen ay 61 tonluk artışla tüm zamanların zirvesi olan 2 bin 947 tona çıktı.

Küresel fonlardaki altın miktarı ocakta rekor seviyeye ulaştı

Dünya Altın Konseyi (WGC), 2020 Ocak Küresel Altın-bazlı Fon Akışı Raporu'nu yayımladı. Buna göre küresel fonlardaki altın miktarı, geçen ay 61 ton artışla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2 bin 947 tona ulaştı. Böylece, altın fonlarına yeni eklenen varlıkların piyasa değeri 3,1 milyar dolar oldu.

Fonlardaki altın miktarındaki artışın yanı sıra altın fiyatlarının da yaklaşık yüzde 5 yükselmesiyle, bu fonlardaki varlıkların dolar bazındaki piyasa değeri ocakta yüzde 8 artarak 150,1 milyar dolara ulaştı.

Altın, ocak ayında yüzde 4,6 ile en iyi getiri sağlayan varlıklardan biri oldu. Böylece altın, pay piyasaları ve emtiaların hepsinden daha iyi performans gösterdi.

Rapora göre Bloomberg Emtia Endeksi, Çin'deki petrol talebine ilişkin belirsizliklerle yüzde 7 geriledi. Bu geri çekilmede petrol fiyatlarındaki yüzde 15'lik düşüş önemli rol oynadı ve böylece altın pozitif ayrıştı.

2019'daki riskler 2020'de devam edebilir

Dünya Altın Konseyi raporuna göre 2020 için piyasa riski ve ekonomik büyümede yaşanabilecek olası kırılmaların altın fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Finansal belirsizlikler, düşük faiz oranları ve zayıflayan küresel ekonomik görünüm, altın fiyatlarında dalgalı bir seyre neden oldu. Yeni tip koronavirüsün getirdiği belirsizlikler de ekonomik büyüme üzerinde etkili olabilir.

Merkez bankalarına ilişkin beklentiler son dönemde değişmeye başlarken, geçen yıl ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2020'de yüzde 75 ihtimalle bir faiz indirimi yapacağı yönündeki beklenti, "aynı olasılıkla iki faiz indirimi" olarak revize edildi.

Her iki durum da altın fiyatlarını yukarı yönlü destekledi ve "şahin" duruştan, nötr veya "güvercin" duruşa geçilen her dönemde, altın daha iyi performans sergiledi.

Öte yandan, tahvillerdeki düşük getiri seviyesi altın fiyatlarını desteklemeye devam etti ve altına yatırım yapmanın fırsat maliyeti de iyileşmeyi sürdürdü.

Altın miktarını en çok Avrupa artırdı

Bölgeler bazında küresel fonlarda bulunan altın miktarını ocak ayında en fazla artıran bölge 33 tonla Avrupa oldu. Bu fonlardaki varlıkların piyasa değeri geçen ay yüzde 2,4 arttı ve altın fonlarındaki varlıkların toplam değeri 69 milyar dolara ulaştı.

Ocak ayında fonlarındaki altın miktarını artırmada ikinci sırada yer alan bölge 29,2 tonla Kuzey Amerika oldu. Bölgenin altın fonlarındaki varlıkların piyasa değeri bu dönemde yüzde 2 artarak 74,9 milyar dolar seviyesine çıktı.

Söz konusu sıralamada Kuzey Amerika'yı takip eden Asya'da ise fonlardaki altın miktarında ocakta 1,2 tonluk düşüş yaşandı ve fonlardaki altının piyasa değeri geçen ay yüzde 1,4 azalarak 4 milyar dolar oldu. Diğer bölgelerde fonlardaki altın miktarı bu dönemde 700 kilogram arttı ve fonların değeri yüzde 1,8 yükselerek 2,2 milyar dolara ulaştı.

ABD fonlarında 1.405 tonluk altın bulunuyor

Altın fonlarındaki toplam altın miktarı geçen ay itibarıyla en yüksek seviyede bulunan ülke ise 1.404,7 tonla ABD oldu. Ülkenin altın fonlarındaki varlıkların piyasa değeri de 71,6 milyar dolara işaret etti.

Bu dönemde, altın-bazlı fonlardaki varlıkların miktar bazında sıralamasında ABD'yi, 603,1 tonla İngiltere, 372,9 tonla Almanya, 340,8 tonla İsviçre ve 65 tonla Fransa takip etti.

Türkiye, geçen ay itibarıyla fonlarında 900 kilogramlık altın bulundurarak söz konusu sıralamada 14'üncü olarak yer aldı. Ülke fonlarındaki altının toplam değeri de 45 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
2020 Pasaport harçları ne kadar? 2020 Pasaport harçları ne kadar?
PARTNER İşte Benim Stilim'den diskalifiye edilmişti! Bakın şimdi ne yapıyormuş İşte Benim Stilim'den diskalifiye edilmişti! Bakın şimdi ne yapıyormuş
Osmangazi Köprüsü'nün satışı için yetki verildi!Osmangazi Köprüsü'nün satışı için yetki verildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dünya Altın Konseyi (WGC), Altın, fon,

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kadir Şeker' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kadir Şeker' açıklaması

Hadise’nin 'Yıldırım' aşkı! Fotoğraf ele verdi

Hadise’nin 'Yıldırım' aşkı! Fotoğraf ele verdi

İşte ocak ayında en çok satan ikinci el otomobiller

İşte ocak ayında en çok satan ikinci el otomobiller

Tüm zamanların rekoru kırıldı!

Tüm zamanların rekoru kırıldı!

Bunu yapanlar dikkat!

Bunu yapanlar dikkat!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tavsiye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan tavsiye etti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam

İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Elektrikte yeni tarife yolda

Elektrikte yeni tarife yolda

13 milyon emekliyi ilgilendiriyor!

13 milyon emekliyi ilgilendiriyor!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Altin 350 yi geçeceği garanti
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğal gazda rekor tüketime rekor arz

Doğal gazda rekor tüketime rekor arz

S&P'den koronavirüs değerlendirmesi

S&P'den koronavirüs değerlendirmesi

Kapalı alanda sigara içene 187 lira, iş yerine de 12 bin 938 lira ceza uygulanacak

Bunu yapanlar dikkat!

Rıdvan Çelikel tarafından kurulan Anel Elektrik, uluslararası arenada farkını gösteriyor

Rıdvan Çelikel tarafından kurulan Anel Elektrik, uluslararası arenada farkını gösteriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dut pekmezi tavsiyesi satış rekorları kırıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan tavsiye etti

Rusya'ya en çok mandarin ihraç edildi

Rusya'ya en çok ihraç edildi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.