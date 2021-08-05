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Küresel gıda fiyatları temmuzda da düştü

05.08.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının temmuzda düşüşünü sürdürdüğünü belirtti.

Küresel gıda fiyatları temmuzda da düştü

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının temmuzda düşüşünü sürdürdüğünü belirtti.

ÖNCEKİ AYA GÖRE DÜŞTÜ

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, temmuzda ortalama 123 puan olan FAO Gıda Fiyat Endeksi, bir önceki aya göre düşük, geçen yılın aynı ayına göre ise yüksek oldu.

Küresel olarak en çok ticareti yapılan gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki değişiklikleri içeren Endekste temmuzda yaşanan gerileme, çoğunlukla tahıllar ve bitkisel yağlar ile süt ürünlerinin fiyatlarındaki düşüşleri yansıttı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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