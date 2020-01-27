FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Küresel ham çelik üretimi geçen yıl yüzde 3,4 arttı

Küresel ham çelik üretimi geçen yıl yüzde 3,4 arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.01.2020 21:25 | Son Güncelleme

Küresel ham çelik üretimi geçen yıl yüzde 3,4 arttı

BERLİN (AA) - Küresel ham çelik üretimi 2019'da bir önceki yıla oranla yüzde 3,4 artarak 1 milyar 869,9 milyon tona ulaştı.

Brüksel merkezli Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), 2019 yılı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3,4 artarak 1 milyar 869,9 milyon ton oldu. Ham çelik üretiminin 2019'da Asya ve Orta Doğu hariç bütün bölgelerde gerilemesi dikkati çekti.

Asya'nın üretimi geçen yıl yüzde 5,7 artarak 1 milyar 341,6 milyon tona ulaşırken, Çin'deki üretim bir önceki yıla göre yüzde 8,3 artışla 996,3 milyon ton seviyesine çıktı.

Böylece, küresel ham çelik üretiminde Çin'in 2018'de aldığı yüzde 50,9 seviyesindeki pay 2019'da yüzde 53,3'e yükseldi.

Söz konusu dönemde dünyanın önemli çelik üreticilerinden Hindistan'ın üretimi yüzde 1,8 artarak 111,2 milyon tona ulaşırken, Japonya'nın yüzde 4,8 azalarak 99,3 milyon tona ve Güney Kore'nin yüzde 1,4 düşüşle 71,4 milyon tona geriledi.

AB'nin ham çelik üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4,9 düşerek 159,4 milyon ton olarak kayda geçti.

AB ülkelerinden Almanya'nın üretimi yüzde 6,5 azalarak 39,7 milyon tona, İtalya'nın üretimi yüzde 5,2 gerileyerek 23,2 milyon tona, Fransa'nın üretimi yüzde 6,1 daralarak 14,4 milyon tona ve İspanya'nın yüzde 5,2 düşerek 14,3 milyon tona indi.

ABD'de 2019'da ham çelik üretimi yüzde yüzde 1,5 artarak 87,9 milyon ton seviyesine çıktı.

Bu dönemde, Rusya'nın ham çelik üretimi 2018'e göre yüzde 0,7 düşerek 71,7 milyon tona, Ukrayna'nın ise yüzde 1,2 azalarak 20,8 milyon tona geriledi.

Orta Doğudaki ham çelik üretiminin geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 19,2 artışla 45,3 milyon tona yükselmesi dikkati çekti.

Türkiye'de ham çelik üretimi 2019'da yüzde 9,6 azalarak 33,7 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Böylece Türkiye küresel ham çelik üretiminde 8'inci sıradakini yerini korudu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı
Yeni Renault Clio, Türkiye’de 12 Şubat’ta satışa çıkıyorYeni Renault Clio, Türkiye’de 12 Şubat’ta satışa çıkıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dünya Çelik Birliği, dünya çelik üretimi, ham çelik,

En Çok Okunan Haberler

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Arama kurtarma ekiplerinden duygusal tören!

Arama kurtarma ekiplerinden duygusal tören!

Otomobil alacaklar dikkat! İşte 2020 yılının ilk otomobil kampanyaları

Otomobil alacaklar dikkat! İşte 2020 yılının ilk otomobil kampanyaları

Ödemeler bugün başlıyor

Ödemeler bugün başlıyor

Bakan Selçuk açıkladı! 8 milyon lira aktarıldı

Bakan Selçuk açıkladı! 8 milyon lira aktarıldı

Sadece bilenler alıyor! Kilosu 90 lira

Sadece bilenler alıyor! Kilosu 90 lira

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: KOSGEB'e olan borçları 2020 yılı sonuna kadar erteliyoruz

Erdoğan açıkladı: KOSGEB borçları ertelendi

Yeni Renault Clio, Türkiye’de 12 Şubat’ta satışa çıkıyor

Yeni Renault Clio, Türkiye’de 12 Şubat’ta satışa çıkıyor

Samsun ihracatında 3 yılda yüzde 90 artış

Samsun ihracatında 3 yılda yüzde 90 artış

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

Kalamarı sadece bilenler alıyor! Kilosu 90 lira

Sadece bilenler alıyor! Kilosu 90 lira

Havanın ısınmasıyla birlikte hamsi fiyatları yüzde 25 düştü

Fiyatları yüzde 25 düştü

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.