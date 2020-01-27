Küresel ham çelik üretimi geçen yıl yüzde 3,4 arttı

BERLİN (AA) - Küresel ham çelik üretimi 2019'da bir önceki yıla oranla yüzde 3,4 artarak 1 milyar 869,9 milyon tona ulaştı.

Brüksel merkezli Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), 2019 yılı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3,4 artarak 1 milyar 869,9 milyon ton oldu. Ham çelik üretiminin 2019'da Asya ve Orta Doğu hariç bütün bölgelerde gerilemesi dikkati çekti.

Asya'nın üretimi geçen yıl yüzde 5,7 artarak 1 milyar 341,6 milyon tona ulaşırken, Çin'deki üretim bir önceki yıla göre yüzde 8,3 artışla 996,3 milyon ton seviyesine çıktı.

Böylece, küresel ham çelik üretiminde Çin'in 2018'de aldığı yüzde 50,9 seviyesindeki pay 2019'da yüzde 53,3'e yükseldi.

Söz konusu dönemde dünyanın önemli çelik üreticilerinden Hindistan'ın üretimi yüzde 1,8 artarak 111,2 milyon tona ulaşırken, Japonya'nın yüzde 4,8 azalarak 99,3 milyon tona ve Güney Kore'nin yüzde 1,4 düşüşle 71,4 milyon tona geriledi.

AB'nin ham çelik üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4,9 düşerek 159,4 milyon ton olarak kayda geçti.