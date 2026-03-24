Küresel ham çelik üretimi şubatta yüzde 2,2 düştü

Küresel ham çelik üretimi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre Çin'in üretimindeki düşüşün etkisiyle yüzde 2,2 azalarak 141,8 milyon ton oldu.

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), şubat ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi, yılın ikinci ayında 2025'in aynı ayına kıyasla yüzde 2,2 gerileyerek 141,8 milyon tona indi.

Dünyanın önde gelen çelik üreticilerinden Çin'in ham çelik üretiminin şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 azalışla 76,1 milyon tona gerilemesi dikkat çekti.

Japonya'nın üretimi de ocak ayına göre sabit kalarak 6,4 milyon ton oldu.

Ham çelik üretiminin şubat ayında ABD'de yüzde 5,8 artışla 6,5 milyon tona ve Almanya'da ise yüzde 4,8 yükselişle 2,8 milyon tona çıktığı hesaplandı.

Şubatta ham çelik üretiminin Brezilya'da yüzde 5,7 düşerek 2,5 milyon tona, Rusya'da da yüzde 10,2 azalarak 5 milyon tona indi.

Söz konusu dönemde, Hindistan'ın üretimi yüzde 7,7 artarak 13,6 milyon tona çıkarken, İran'ın üretimi ise yüzde 1,3 azalışla 1,7 milyon tona geriledi.

Türkiye'nin ham çelik üretimi ise şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artarak 3 milyon tona yükseldi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

