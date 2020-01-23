Küresel perakende sektörünün büyüklüğü üç yılda 30 trilyon doları aşacak

İSTANBUL (AA) - KPMG Türkiye, geçen yıl 25 trilyon dolar büyüklüğe ulaşan küresel perakende sektörünün gelecek üç yıl içinde 30 trilyon doları aşacağını öngördü.

KPMG Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirket, perakende sektöründe 2019'un değerlendirildiği, 2020'ye ilişkin beklentilerin sıralandığı ve trendlerle ilgili ipuçları veren "Sektörel Bakış 2020-Perakende Raporu"nu yayımladı.

Rapora göre, 2019'da 25 trilyon dolar büyüklüğe ulaşan küresel perakende sektörü, önümüzdeki üç yıl içinde 30 trilyon doları aşacak. 2009 krizi sonrası 10 yılda dünya ekonomisindeki ortalamanın gerisinde büyüyen perakende sektörü, 2019'da yüzde 5'lik büyüme gerçekleştirdi. Türkiye'de ise sektör büyüklüğünün 2019 yılında 1,1 milyar TL'yi aştığı tahmin ediliyor.

Ekonomide daha iyi bir 2020 vaat eden öncü rakamlar, sektör hacminin yükseleceğine işaret ediyor. Teknolojik devrim bu yıl da sektörün gündeminde ilk sırada yer alıyor.

- "Eylül 2019'daki artış 15 ay sonraki toparlanma sinyali oldu"

Perakende sektörü 2018'in ilk yedi ayında yüzde 7 büyürken, son beş ayda ortalama yüzde 8 küçülmüştü. Geçen yıla bu tablo ile başlayan sektör, birinci çeyrekte ortalama yüzde 5,3, ikinci çeyrekte ortalama yüzde 3,9 ve son çeyrekte ortalama yüzde 1 küçüldü. Eylül 2019'daki yüzde 5,1'lik artış, 15 ay sonra görülen toparlanma sinyali olarak dikkati çekti.