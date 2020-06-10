Küresel piyasalar Fed'e odaklandı

Fed'in dün başlayan ve bugün sona erecek Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının kararları saat 21.00'de açıklanacak. Analistler, Fed'in yüzde 0-0,25 aralığındaki faizlerde değişikliğe gitmeyeceğini öngörürken, cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden çok iyi gelmesi sonrası karar metnindeki ifadelerin öneminin arttığını kaydetti.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın, mayıs sonunda ekonomi düzelene kadar ellerindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğini açıklaması ve negatif politika faizi seçeneğini oyun dışı bırakması sebebiyle kullanılabilecek diğer araçların gündeme geldiğini belirten analistler, getiri eğrisi kontrolünün de bu araçlardan biri olabileceğini söyledi.

Analistler, New York Fed Başkanı John Williams'ın açıklamaları ile gündeme gelen getiri eğrisi kontrolünün, "merkez bankalarının belirli bir vade veya vadelerdeki tahvil için faiz hedefi oluşturması ve belirlenen bu hedef doğrultusunda tahvil piyasasında işlem yapması" anlamına geldiğini kaydetti.