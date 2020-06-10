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Küresel piyasalar Fed'e odaklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.06.2020 09:11 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün sona erecek toplantısından çıkacak kararları bekliyor. Analistler, bugün yurt içinde işsizlik, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, FOMC'nin kararları ve sonrasında Fed Başkanı Powell'ın söylemlerinin, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi

Küresel piyasalar Fed'e odaklandı

Fed'in dün başlayan ve bugün sona erecek Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının kararları saat 21.00'de açıklanacak. Analistler, Fed'in yüzde 0-0,25 aralığındaki faizlerde değişikliğe gitmeyeceğini öngörürken, cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden çok iyi gelmesi sonrası karar metnindeki ifadelerin öneminin arttığını kaydetti.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın, mayıs sonunda ekonomi düzelene kadar ellerindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğini açıklaması ve negatif politika faizi seçeneğini oyun dışı bırakması sebebiyle kullanılabilecek diğer araçların gündeme geldiğini belirten analistler, getiri eğrisi kontrolünün de bu araçlardan biri olabileceğini söyledi.

Analistler, New York Fed Başkanı John Williams'ın açıklamaları ile gündeme gelen getiri eğrisi kontrolünün, "merkez bankalarının belirli bir vade veya vadelerdeki tahvil için faiz hedefi oluşturması ve belirlenen bu hedef doğrultusunda tahvil piyasasında işlem yapması" anlamına geldiğini kaydetti.

Bugünkü Fed kararları öncesi pay piyasalarında karışık bir seyir izleniyor. Dün Dow Jones endeksi yüzde 1,09 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,78 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,29 artarak 9.954 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Avrupa tarafında, ekonomilerin yeniden açılması ile yaklaşık 3 haftadır devam eden yükseliş trendi sonrası dün kar satışlarının etkili olduğu görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,57, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,55 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,11 düşüş kaydetti.

Bugün Çin'de açıklanan enflasyon verisinin yıllık yüzde 2,4 ile beklentilerin altında kalması ve Japonya'da makine siparişlerinin tahminlerin üzerinde daralması sonrası Asya pay piyasalarında karışık bir seyir izleniyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 geriledi.

Yurt içinde, dün yüzde 0,37 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 109.236,52 puandan tamamladı. Dün 6,7976'dan kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,7830 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, FOMC'nin kararları ve sonrasında Fed Başkanı Powell'ın söylemlerinin, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 seviyesinin destek, 111.000 puanın direnç konumunda olduğunu vurgulayan analistler, dolar/TL'de ise 6,70-6,80 bandının öne çıktığını kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek verile şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı iş gücü istatistikleri

10.00 Türkiye, nisan ayı dış ticaret endeksleri

15.30 ABD, mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi

21.00 ABD, FOMC kararları

21.30 ABD, Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısı

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