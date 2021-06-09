Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Makroekonomik veriler ve büyümeye ilişkin tahminlerde yapılan yukarı yönlü revizyonlar piyasalardaki iyimserliğin sürmesini sağlasa da enflasyon endişeleri ve buna bağlı olarak para politikalarına ilişkin belirsizlikler baskı unsuru olmaya devam ediyor.

Dünya Bankası, dün yayımladığı raporda küresel büyüme tahminini 2021 için yüzde 4'ten yüzde 5,6'ya, 2022 için de yüzde 3,8'den yüzde 4,3'e revize etti.

Dün ABD'de açıklanan açık iş sayısı verisinin 1 milyondan fazla artması, ücretler üzerinden enflasyonist baskının devam edebileceği sinyalini verirken, bugün Çin'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) yıllık yüzde 9 artarak 2008'den beri en yüksek seviyesine çıkması da maliyet enflasyonunun bir süre daha gündemde kalacağını gösterdi.

Bu gelişmelerle küresel ölçekte pay piyasalarında karışık bir seyir izlenirken, gözler yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ile Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısına çevrildi.

ABD'de Senato'nun teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarına önemli katkı sağlaması beklenen yasa tasarısını kabul etmesi dün teknoloji hisselerinin pozitif bir seyir izlemesini sağladı.