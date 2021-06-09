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Küresel piyasalar karışık seyrediyor

09.06.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalarda devam eden enflasyon endişelerine karşın ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin iyimserliğin devam etmesi ile karışık bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Makroekonomik veriler ve büyümeye ilişkin tahminlerde yapılan yukarı yönlü revizyonlar piyasalardaki iyimserliğin sürmesini sağlasa da enflasyon endişeleri ve buna bağlı olarak para politikalarına ilişkin belirsizlikler baskı unsuru olmaya devam ediyor.

Dünya Bankası, dün yayımladığı raporda küresel büyüme tahminini 2021 için yüzde 4'ten yüzde 5,6'ya, 2022 için de yüzde 3,8'den yüzde 4,3'e revize etti.

Dün ABD'de açıklanan açık iş sayısı verisinin 1 milyondan fazla artması, ücretler üzerinden enflasyonist baskının devam edebileceği sinyalini verirken, bugün Çin'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) yıllık yüzde 9 artarak 2008'den beri en yüksek seviyesine çıkması da maliyet enflasyonunun bir süre daha gündemde kalacağını gösterdi.

Bu gelişmelerle küresel ölçekte pay piyasalarında karışık bir seyir izlenirken, gözler yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ile Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısına çevrildi.

ABD'de Senato'nun teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarına önemli katkı sağlaması beklenen yasa tasarısını kabul etmesi dün teknoloji hisselerinin pozitif bir seyir izlemesini sağladı.

New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 0,09 azalırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,02 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,31 değer kazandı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,52 ile 7 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından bu seviyenin hemen üzerinde dengelenirken, dolar endeksi 90'ın hemen üzerinde yatay seyretti.

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Avrupa borsalarında da dün karışık bir seyir izlendi. Dünya Bankası'nın Avro Bölgesi'ne ilişkin büyüme tahminini 2021 için yüzde 4,2, 2022 için yüzde 4,4'e yükseltmesine karşın Almanya'da DAX 30 endeksi 0,23 değer kaybetti.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,25 değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,2170 seviyesine geriledi.

Bugün Çin'de açıklanan enflasyon verisinin yıllık yüzde 1,3'e ve ÜFE'nin de yüzde 9 ile 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkmasının ardından Asya borsalarında dalgalı bir seyir izleniyor.

Kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükseldi.

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

Yurt içinde, dün yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,04 değer kazanarak günü 1.447,59 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,1 azalışla 8,6050'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,6060 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ve ECB'nin faiz kararının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.470 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

17.00 ABD, nisan ayı toptan eşya stokları

17.30 ABD, haftalık ham petrol stokları

Kaynak: AA

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