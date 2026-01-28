Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed'in faiz kararı belli oldu! Powell'dan açıklama

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına ve ilerleyen dönemde uygulanacak para politikasına yönelik yol haritasına ilişkin vereceği ipuçlarına odaklanmıştı. Önceki üç toplantıda faiz indirimine giden Fed’in, politika faiz aralığını yüzde 3,50–3,75 seviyesinde sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyordu.
Merakla beklenen toplantıdan ise karar çıktı. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 3,50–3,75 aralığında sabit tuttu.
