Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed'in faiz kararı belli oldu! Powell'dan açıklama

Fed, merakla beklenen faiz kararını Türkiye saati ile (TSİ) 22.00'da açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 3,50–3,75 aralığında sabit tuttu.

Metin Yamaner

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına ve ilerleyen dönemde uygulanacak para politikasına yönelik yol haritasına ilişkin vereceği ipuçlarına odaklanmıştı. Önceki üç toplantıda faiz indirimine giden Fed’in, politika faiz aralığını yüzde 3,50–3,75 seviyesinde sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

SABİT TUTULDU

Merakla beklenen toplantıdan ise karar çıktı. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 3,50–3,75 aralığında sabit tuttu.
