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Küresel piyasalar, NATO Zirvesi'nin ardından karışık seyrediyor

15.06.2021 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalar NATO Zirvesi'nin ardından karışık bir seyir izlerken, gözler yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevrildi.

Küresel piyasalar, NATO Zirvesi'nin ardından karışık seyrediyor

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında gerçekleştirilen NATO Zirvesi tamamlandı. Zirvenin ardından yayımlanan bildiride, özellikle Çin ile ilgili kullanılan ifadeler, Donald Trump'ın ABD başkanlığı döneminde piyasalarda sıkça endişeye neden olan yaptırım uygulamalarının tekrar gündeme gelebileceği tartışmalarını alevlendirdi.

NATO bildirisinde "Çin'in hırsları ve iddialı davranışlarının" uluslararası düzene ve İttifak güvenliğiyle ilgili alanlara yönelik sistematik zorluklar ortaya koyduğu belirtilerek, Çin ve Rusya uluslararası sorumluluklarını yerine getirmeye davet edildi.

Çin'in zorlayıcı politikalarından endişe duyulduğu vurgulanan bildiride, söz konusu ülkenin nükleer cephaneliğini hızla genişlettiği ve Rusya ile askeri iş birliği yaptığı da kaydedildi.

Bildiri dışındaki açıklamalarda ise ABD'nin, müttefiklerini Çin'e karşı daha sert bir tutum almaya çağırması dikkati çekerken, Çin, herhangi bir yaptırım durumunda seyirci kalmayacakları uyarısında bulundu.

Bu gelişmelerle Fed'in bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 0,25 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,18 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,74 yükseldi. Dolar endeksi ise analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 90,6'yı test etmesinin ardından bu seviyenin hemen altında dengelendi.

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Avrupa tarafında, dün açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentilerin üzerinde artması dikkati çekti. Sanayi üretimi nisanda, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde önceki aya kıyasla yüzde 0,8, 2020'nin aynı ayına göre de yüzde 39,3 arttı. Avrupa Birliği'nde ise sanayi üretimi, nisanda aylık yüzde 0,5, bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 38,7 yükselerek beklentileri aştı.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,13 gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,18 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.

Asya tarafında ise dün resmi tatil nedeniyle kapalı olan Çin ve Hong Kong borsalarında, NATO Zirvesi'nin ardından bugün satıcılı bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 değer kaybederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 artış kaydetti.

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

Yurt içinde, dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,45 değer kaybederek günü 1.454,25 puandan tamamladı. Dün 8,30 sınırına kadar gerileyen dolar/TL ise akşam saatlerinde yükselişe geçerek, önceki kapanışa göre yüzde 0,96 artışla 8,4678'den kapanış yaptı. Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,4720 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının yanı sıra ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), sanayi üretimi ve perakende satışlar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın destek, 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.00 Türkiye, mayıs ayı bütçe dengesi

15.30 ABD, mayıs ayı ÜFE ve perakende satışlar

15.30 ABD, haziran ayı New York Fed imalat endeksi

16.15 ABD, mayıs ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı

Kaynak: AA

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