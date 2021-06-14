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İki farklı uzman gram altını yorumladı! İşte gram altında beklenen destek seviyeleri

14.06.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın piyasasında gözler çarşamba günü açıklanacak Fed kararında. Yeni haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı da kayıpla kapatmıştı. Ünlü Ekonomist Tunç Şatıroğlu, gram altındaki düzeltmenin 488 lira seviyesine kadar düşebileceğini belirtirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise 450-500 lira aralığının alım fırsatı olduğunu vurguladı.

Altının gram fiyatı bugün saat 16.00 itibarıyla 498 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 813 lira, Cumhuriyet altını 3.348 liradan satılıyor. Gram altın en son bir ay önce 500 liranın altındaydı.

ABD Merkez Bankası Fed, çarşamba günü faiz kararını açıklayacak ama piyasalar faiz kararının kendisinden ziyade yapılacak iletişime odaklanacak. Bloomberg ekonomistleri ise 2023 yılına kadar faiz oranlarında bir değişiklik beklemiyor fakat varlık alımının azaltılmasına dair sinyallerin Ağustos ya da Eylül ayından sonra verileceğini düşünüyor.

Altın fiyatları düşerken 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi yüzde 1.46 seviyesine tırmandı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise 1.222 seviyesine çıktı.

İSLAM MEMİŞ 600 LİRA SEVİYESİNİ TEKRAR YENİLEDİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda önceki açıklamalarındaki 'gram altın için 600 lira seviyesini' yenileyerek şu ifadeleri kullandı:

Gram altında yaşanan düşüşlerde 497 lira seviyesi destek seviyesidir. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa, dolar kurundaki düşüşler devam ederse ve ons altındaki düşüşler 1.845 dolar seviyesine kadar devam ederse düşüşler 488 lira seviyesine kadar devam edebilir.

Gram altında 500 lira seviyesinin altındaki her rakam orta ve uzun vadeli yatırımlar için alım fiyatıdır.

Gram altında henüz zirveler bitmedi kabaca 450-500 lira aralığı çok iyi alım fırsatlarıdır.

480 -475 gibi seviyeler orta ve uzun vadeli yatırımcılar için çok iyi alım fırsatları sunar ve altın fiyatlarındaki hedef olarak belirlediğimiz seviyeler 535 lira denendi. Fakat kalıcı olmasını beklediğimiz seviyeler 540 - 560 ve yıl içinde -tarihi net olarak bilmek mümkün değil- belki 580 - 600 lira seviyesine gelebilecek bir gram altınla karşı karşıya kalabiliriz.

"GRAM ALTINDA DÜZELTME 488 LİRA DESTEĞİNE KADAR İNEBİLİR"

Piyasalardaki son gelişmeleri değerlendiren Ekonomist Tunç Şatıroğlu takipçilerine sosyal medya üzerinden yorumlarını paylaşmaya devam ediyor.

Son paylaşımında gram altının 488 lira seviyesine kadar inebileceğine değinen Şatıroğlu şu açıklamayı yaptı:

Altın fiyatlarındaki düzeltmeyi normal görüyorum. Zaten bu tip boğa piyasalarında yüzde beşe varan düzeltmeler görülür. Tamamlandığında iyi bir alım fırsatı olacağını düşünüyorum. 1832 desteğine kadar düşüş devam edebilir. Çarşamba günü Fed'den sürpriz beklemiyorum.

Gram altında dolar kurunun da düşmesiyle düzeltmenin daha sert olduğunu görüyoruz. 488 desteğine kadar düzeltme devam edebilir. Düşüşlerin alım fırsatı olduğunu düşünüyorum ancak şu anda düzeltme tamamlanmış değildir. Aceleci olmamak gerekir.

İşte Şatıroğlu'nun gram altın için paylaştığı grafik;

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