İki farklı uzman gram altını yorumladı! İşte gram altında beklenen destek seviyeleri

Altının gram fiyatı bugün saat 16.00 itibarıyla 498 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 813 lira, Cumhuriyet altını 3.348 liradan satılıyor. Gram altın en son bir ay önce 500 liranın altındaydı.

ABD Merkez Bankası Fed, çarşamba günü faiz kararını açıklayacak ama piyasalar faiz kararının kendisinden ziyade yapılacak iletişime odaklanacak. Bloomberg ekonomistleri ise 2023 yılına kadar faiz oranlarında bir değişiklik beklemiyor fakat varlık alımının azaltılmasına dair sinyallerin Ağustos ya da Eylül ayından sonra verileceğini düşünüyor.

Altın fiyatları düşerken 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi yüzde 1.46 seviyesine tırmandı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise 1.222 seviyesine çıktı.

İSLAM MEMİŞ 600 LİRA SEVİYESİNİ TEKRAR YENİLEDİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda önceki açıklamalarındaki 'gram altın için 600 lira seviyesini' yenileyerek şu ifadeleri kullandı:

Gram altında yaşanan düşüşlerde 497 lira seviyesi destek seviyesidir. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa, dolar kurundaki düşüşler devam ederse ve ons altındaki düşüşler 1.845 dolar seviyesine kadar devam ederse düşüşler 488 lira seviyesine kadar devam edebilir.