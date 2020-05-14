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Küresel piyasalar negatif seyrediyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.05.2020 09:13 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili artan "ikinci dalga" endişeleri ve para politikalarında gevşeme konusunda sona yaklaşıldığına ilişkin sinyallerle negatif seyrediyor. Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'nin haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak veriler ile Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirtti.

Küresel piyasalar negatif seyrediyor

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün yaptığı açıklamada negatif faiz oranları konusunda görüşlerinin değişmediğini bildirdi. Ekonomik görünüme yönelik belirsizlikler ve aşağı yönlü risklerin devam ettiğini ifade eden Powell, ilave politika önlemlerinin gerekebileceğini ancak negatif faizin değerlendirdikleri bir araç olmadığını kaydetti.

Mali politikalara atıfta bulunan Powell'ın açıklamalarını, para politikası desteğinin sınırına gelindiği şeklinde yorumlayan piyasalarda dün negatif bir seyir izlenirken, Çin'de yeni vakaların görülmeye başlanması ve karantina tedbirlerinin kaldırılmasına yönelik sağlık kuruluşlarından gelen uyarılar da salgında ikinci bir yükseliş dalgası görülebileceği endişelerine neden oldu.

Öte yandan ABD'li Cumhuriyetçi senatörlerin, Başkan Trump'a, salgın konusunda iş birliği yapmaması nedeniyle Çin'e yaptırım uygulama yetkisi veren tasarı sunması da tarife savaşlarının gündemden tamamen düşmemiş olabileceğini hatırlattı.

Bu gelişmelerle, dün Dow Jones endeksi yüzde 2,17, S&P 500 endeksi yüzde 1,75 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,55 değer kaybetti.

Avrupa tarafında da borsalarda satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dün İtalya’da hükümet, Kovid-19 acil durumundan çıkmak için hazırlanan 55 milyar avro değerindeki teşvik paketini onaylasa da karantina tedbirlerinin kaldırılmaya devam ettiği Avrupa'da ekonomiye ilişkin riskler ve salgınla ilgili belirsizlikler yatırım kararlarını olumsuz etkiliyor.

Dün açıklanan verilere göre Avrupa Birliği'nde (AB) sanayi üretiminin, Kovid-19 tedbirlerinin geniş ölçüde başladığı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 10,4 azalması sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,56, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,51, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,85 düşüş kaydetti.

ABD ve Asya borsalarındaki negatif seyir Asya piyasaları ile yeni güne de taşındı. Japonya'da birçok eyaletteki olağanüstü halin bugün kaldırması beklense de artan risk algısı ile kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 geriledi.

Yurt içinde, dünya borsalarından pozitif ayrışan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,55 artışla 100.159,13 puandan tamamladı. Dün düşüş eğilimini sürdürerek 6,9760'tan kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,9670 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'nin haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak veriler ile Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç, 99.000 ve 97.200'ün destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin martta, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 2,8 artmasını bekliyor. Martta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 2,3 artacağı tahmin ediliyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı sanayi üretim endeksi

11.00 Avro Bölgesi, Avrupa Merkez Bankası aylık raporu

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, nisan ayı dış ticaret fiyat endeksleri

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