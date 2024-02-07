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Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

07.02.2024 09:09 | Son Güncelleme:
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Küresel piyasalar şirket karlarının beklentilerin üzerinde gelmeye devam etmesiyle pozitif seyrediyor. Fed'in martta faiz indirimine gideceği ihtimali ise yüzde 22'ye yükseldi.

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz indirimi konusunda temkinli olunması yönündeki yönlendirmelerine karşın, yoğun bilanço döneminde şirket karlarının beklentilerin üzerinde gelmeye devam etmesiyle pozitif bir seyir izliyor.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ekonomik aktivitenin güçlü kalmayı sürdürdüğünü gösterirken, genel olarak şirketlerin finansal sonuçlarının tahminlerden iyi gelmesi pay piyasalarında risk iştahını destekliyor.

Dün beklentilerin üzerinde gelir açıklayan Amerikan yazılım şirketi Palantir'in hisselerinin yüzde 30'dan fazla değer kazanması dikkati çekerken, medikal teknoloji şirketi GE HealthCare Technologies hisseleri de öngörülerden iyi gelen sonuçların ardından yüzde 12'ye yakın artış gösterdi.

Fed yetkilileri ise dün de açıklamalarına devam ederken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ekonominin beklendiği gibi performans gösterirse bankanın bu yılın sonlarında faiz oranlarını düşürebileceğini dile getirdi. Faizleri erken düşürmenin hata olacağına dikkati çeken Mester, bu yıl üç faiz indirimine sıcak baktığını ifade etti.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de enflasyon konusunda ilerleme kaydedilmesine rağmen henüz istenilen noktaya gelinmediğini söylerken, güçlü bir iş gücü piyasasının olduğu bir ortamda, ABD'nin bu yıl resesyondan kaçınmasının "oldukça umut verici göründüğünü" belirtti.

FED'İN MARTTA FAİZ İNDİRİMİNE BAŞLAMA İHTİMALİNDE KÜÇÜK ARTIŞ

Para piyasalarında, Fed'in martta faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 22, mayıs için ise yüzde 66 ile fiyatlanıyor.

Öte yandan, dün ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yüksek faiz oranları ve pandemi sonrası değişen çalışma modelleriyle ofislerin boşalması nedeniyle ticari gayrimenkul sektörüne ilişkin endişelerinin bulunduğunu ancak durumun yönetilebilir olduğuna inandığını ifade etti.

Ayrıca, New York Fed'in yayımladığı Hanehalkı Borcu ve Kredi Raporu'na göre, kredi kartı gecikmeleri 2023'te yıllık bazda yaklaşık yüzde 60 arttı.

ABD Hazine Bakanlığının bu haftaki tahvil satışlarından ilki gerçekleştirildi. Düzenlenen 54 milyar dolar tutarında 3 yıl vadeli tahvil ihalesi sonrasında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de 7 baz puan gerileyerek yüzde 4,09 seviyesine inerken, şu sıralarda da yatay bir seyir izliyor.

ALTIN, PETROL FİYATLARI

Dün altının ons fiyatı yüzde 0,5 artışla 2 bin 36 dolardan günü kapatırken, şu dakikalarda önceki kapanışının hemen altında 2 bin 35 dolardan alıcı buluyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 78,5 dolar seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan, İsrail ile Filistin arasındaki savaşta ateşkes görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışı risk algısının törpülenmesine yardımcı oluyor.

Dün, New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 0,07, S&P 500 endeksi yüzde 0,23 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,37 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık seyirle başladı.

Avrupa borsalarında da dün pozitif bir seyir hakim olurken, bugün gözler Almanya'da sanayi üretimi verilerine çevrildi.

Analistler, Avrupa'da açıklanan verilerin bölge genelinde ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret ettiğini ancak enflasyonun soğumaya devam etmesi konusunda olumlu karşılandığını söyledi.

Dün, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, tüketicilerin gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi Aralık 2023'te bir önceki aya kıyasla yüzde 3,5'ten yüzde 3,2'ye geriledi. Gelecek üç yıla ilişkin enflasyon beklentisi ise yüzde 2,4'ten yüzde 2,5'e yükseldi.

Yaklaşık son 2 ayın en düşük seviyelerine yakın seyreden avro/dolar paritesi, güne yatay seyirle 1,0760'tan başladı.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,90, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,76, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,53 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de yükselişle başladı.

ASYA PİYASALARINDA KARIŞIK SEYİR

Asya pay piyasalarında karışık bir seyir öne çıkarken, Çin'de hükümetin pay piyasalarındaki düşüşü önlemek adına dün ülke varlık fonunun daha fazla Borsa Yatırım Fonu (ETF) alacağını duyurmasının etkileri devam ediyor.

Japonya tarafında şirketlerin bilançoları açıklanmaya devam ederken firmaların gelecek döneme yönelik gelir ve kar tahminleri de yatırımcıların odağında bulunuyor.

Ülkede, en büyük üç finans şirketi olan Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui FG ve Mizuho Financial'ın Nisan-Aralık 2023 dönemi net karının şimdiye kadarki en yüksek dönemsel kara ulaştığı bildirildi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 azalırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 artış kaydetti.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı seyrini üst üste 10'uncu işlem gününe taşıyan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 değer kazancıyla 8.869,14 puandan tamamlayarak günlük kapanış rekoru kırdı. Endeks gördüğü en yüksek seviyeyi de 8.890,52 puana taşıdı.

Dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek 30,5531'den günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 30,5970 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise İngiltere'de konut fiyat endeksi, Almanya'da sanayi üretimi ve ABD'de dış ticaret açığı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 9.000 seviyelerinin direnç, 8.800 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 İngiltere, aralık ayı konut fiyat endeksi

10.00 Almanya, aralık ayı sanayi üretimi

16.30 ABD, aralık ayı dış ticaret dengesi

17.30 Türkiye, ocak ayı hazine nakit dengesi

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fed faiz küresel piyasalar pozitif
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