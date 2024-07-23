Merkez Bankası faiz kararına bankalar bile şaşırdı! ‘Beklemediğimiz bir artıştı’ diyerek sebebi açıkladı: ‘Dolar 50 lira olacak’ beklentisi planları değiştirdi

Son dakika: Merkez Bankası faiz kararı için nefesler tutuldu. Bugün faiz kararı belli oluyor. Geçtiğimiz ay sabit kalan politika faizi için 'Mayıs 2024 faiz kararı ne olacak, beklenti ne' soruları merak ediliyordu. Ekonomistlerin faiz beklentisi ortaya çıktı. İşte detaylar…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak. Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.

MERKEZ BANKASI’NDAN FAİZ TAHMİNİ

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu. Ekonomistler, TCMB politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Öte yandan dün açıklanan TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre ise ilişkin cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde 50 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 35,90'dan yüzde 34,57'ye düştü.

YÜZDE 50 BEKLENMEDİK BİR SEVİYE

Piyasalar merakla açıklanacak kararı beklerken Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran’dan dikkat çeken bir faiz yorumu geldi. Aran Merkez Bankası’nın politika faizini Mart ayında yüzde 50’ye çıkarmasının kendisi için sürpriz olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Çünkü, bana göre 45, hedeflere ulaşmak açısından yeterliydi. Ancak, tam 31 Mart öncesi piyasada ciddi spekülatif bir döviz atağı oluştu. Herkes “seçimden sonra kur 50 lira olacak” inancına kapıldı. Merkez Bankası güçlü mesaj için 5 puan artış yaptı. Beklemediğimiz artıştı.”