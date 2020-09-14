Küresel piyasalar yeni haftada Fed'e odaklandı

Küresel piyasalarda geçen haftanın öne çıkan gündemi, özellikle ABD'de teknoloji hisselerinde artan oynaklık, petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimi ve yeni tip koronavirüs (Kovide-19) aşısına ilişkin haber akışı oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde, Fed'in açıkladığı yeni para politikası stratejisi sonrası önemi artan enflasyon verisinin ağustosta beklentilerin üzerinde artmasının ardından New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,48 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,05 artarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti.

Teknoloji hisselerindeki satışların, gelen tepki alımlarına karşın hafta boyunca devam etmesiyle Nasdaq endeksinde, haftalık bazda yüzde 4,1 ile marttan bu yana en yüksek değer kaybı görüldü. Haftalık verilere göre, S&P 500 endeksi geçen hafta yüzde 2,5, Dow Jones endeksi ise yüzde 1,7 düşüş kaydetti.

Avrupa pay piyasalarında da cuma günü karışık bir seyir izlendi. Geçen hafta gerçekleştirilen Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısında, değerlenen avro karşısında herhangi bir aksiyon işareti verilmemesi sonrası avro/dolar paritesi yükseliş eğiliminde hareket ederken, pay piyasaları da haftalık bazda değer kazandı. Cuma günü pay piyasalarında dar bant içinde dalgalı bir seyir izlense de bir önceki hafta kapanışına göre İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 4, Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,8 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,4 artış kaydetti.