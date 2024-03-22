FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Küresel piyasalarda karışık seyir: Gözler Fed Başkanı'nın konuşmasında

Küresel piyasalarda karışık seyir: Gözler Fed Başkanı'nın konuşmasında

22.03.2024 09:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalar, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği ve yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimine gidebileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlerken, güçlenen dolar, Asya'da risk iştahının güç kaybetmesine neden oluyor.

Küresel piyasalarda karışık seyir: Gözler Fed Başkanı'nın konuşmasında

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para piyasalarındaki fiyatlamalara göre haziranda faiz indirimlerine başlayabileceği öngörülürken, dün İsviçre Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesi varlık fiyatları üzerinde etkili oldu.

DOLAR GÜÇLENDİ

Analistler, Fed'in diğer büyük merkez bankalarından daha sonra faiz indirimlerine başlayabileceği endişesinin doların güçlenmesine neden olduğunu ifade etti.

Dolar endeksi, dün İsviçre Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesinin ardından yaklaşık yüzde 1 yükselerek 104 seviyesinin üzerine çıktı.

Öte yandan, ABD'de açıklanan veriler, ülke ekonomisinde aktivitenin güçlü kaldığına işaret etmeye devam ediyor.

Ülkede Philadelphia Fed İmalat Endeksi, martta 3,2'ye gerilemesine rağmen art arda ikinci ayda pozitif değer alarak sektörde genişlemenin sürdüğünü gösterdi. ABD'de cari işlemler açığı ise geçen yıl yüzde 15,7 azalışla 818,8 milyar dolara geriledi.

Ülkede imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), martta aylık 0,3 puan artarak 52,5 ile 21 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen endeks, imalat sektöründeki genişlemeye işaret etti. ABD'de hizmet sektörü PMI ise martta geçen aya göre 0,6 puan azalışla 51,7 değerine indi.

ABD'DE İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

ABD'de ikinci el konut satışları, şubatta yüzde 9,5 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşirken son bir yılın en yüksek artışı kaydedildi.

Söz konusu gelişmeler tahvil piyasalarında alış eğilimini güçlendirirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,25 seviyesine indi.

Güçlenen dolar, dün 2.223 dolarla zirveyi gören altının ons fiyatında satış baskısının güç kazanmasına neden olurken, altının ons fiyatı şu sıralarda 2.181 dolardan alıcı buluyor.

Düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,5 düşüşle 84,6 dolardan işlem görüyor.

FED BAŞKANI'NIN AÇIKLAMALARI TAKİP EDİLECEK

Analistler, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, açıklamalardan alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,32, Nasdaq endeksi yüzde 0,2, Dow Jones endeksi yüzde 0,68 yükseldi ve 3 endeks de kapanış rekoru kırdı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları dün alış ağırlıklı bir seyir izlerken, İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranını yüzde 5,25'te sabit bıraktı.

İSVİÇRE MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ İNDİRİMİ

Buna karşın İsviçre Merkez Bankası'nın "sürpriz" şekilde politika faizini yüzde 1,50'ye indirmesi piyasalarda oynaklığın artmasına neden oldu. Bankadan yapılan açıklamada, iş gücü piyasasındaki zayıflamanın gelecek dönemde daha da hızlanabileceği vurgusu yapıldı. Söz konusu kararın ardından dolar/İsviçre frangı paritesi, yaklaşık yüzde 1,1 yükselişle 0,8996 ile Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

Dün Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,88 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,91 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

ABD'de piyasaların pozitif seyretmesine karşın güçlenen dolar Asya'da pay piyasalarını baskılarken, Japonya'da Tüketici Fiyat En Bİdeksi'nin (TÜFE) beklentilere paralel şekilde artması Japonya piyasalarının pozitif ayrışmasında etkili oldu.

Japonya'da TÜFE ve çekirdek TÜFE yıllık yüzde 2,8 artarken, bu durumun ülkede harcamaların hız kazanabileceği ve ülkedeki ekonomik aktiviteyi olumlu etkileyebileceği beklentisi satın alınıyor.

Bununla birlikte dolar/yen paritesi rekor seviyelerde işlem görmeye devam ederken, şu sıralarda 151,5'ten alıcı buluyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 artarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,5 geriledi.

MERKEZ BANKASI'NDAN SÜRPRİZ FAİZ KARARI

Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,07 değer kazancıyla 9.140,70 puandan tamamlarken, söz konusu yükselişte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 500 baz puanlık faiz artırımının ardından bankacılık ve holding sektörlerindeki alışlar etkili oldu.

DOLARDA DÜŞÜŞ

Dolar/TL dün, önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 32,0384'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,1500 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanımı, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının yanı sıra İngiltere'de perakende satışlar ve Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.250 ve 9.400 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı reel kesim güven endeksi

10.00 Türkiye, mart ayı kapasite kullanım oranı

10.00 İngiltere, şubat ayı perakende satışlar

12.00 Almanya, mart ayı Ifo iş dünyası güven endeksi

16.00 ABD, Fed Başkanı Powell'ın konuşması

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günlük 3 bin TL veriyorlar ama çalışacak kimseyi bulamıyorlarGünlük 3 bin TL veriyorlar ama çalışacak kimseyi bulamıyorlar
Fitch'ten Türkiye kararı: 9 büyükşehir belediyesinin kredi notunu yükselttiFitch'ten Türkiye kararı: 9 büyükşehir belediyesinin kredi notunu yükseltti
Yemeksepeti'ne soruşturma başlatıldıYemeksepeti'ne soruşturma başlatıldı
Anahtar Kelimeler:
Jerome Powell küresel piyasalar dolar fed başkanı
En Çok Okunan Haberler
Eylem Tok'un ABD'de ne yaptığı ortaya çıktı! Aylık 320 bin lira kira ödedi hem de peşin

Eylem Tok'un ABD'de ne yaptığı ortaya çıktı! Aylık 320 bin lira kira ödedi hem de peşin

İstanbul'la ilgili 3 anketi birden açıkladı! 'En az' diyerek aradaki farkı söyledi: Yüzdesi düşmedi arttı

İstanbul'la ilgili 3 anketi birden açıkladı! 'En az' diyerek aradaki farkı söyledi: Yüzdesi düşmedi arttı

Dolardaki düşüşün ilk etkisi motorinde! Akaryakıta bir indirim bir zam!

Dolardaki düşüşün ilk etkisi motorinde! Akaryakıta bir indirim bir zam!

150 milyon lira! Hepsi Darphane'ye verilecek

150 milyon lira! Hepsi Darphane'ye verilecek

Dışarda ons içeride gram altın, Merkez Bankaları dengeleri değiştirdi

Dışarda ons içeride gram altın, Merkez Bankaları dengeleri değiştirdi

Emekli maaş promosyonunda özel bankalardan da sinyal geldi

Emekli maaş promosyonunda özel bankalardan da sinyal geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia, Crocs, Samsung... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Crocs, Samsung... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.