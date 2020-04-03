Küresel piyasaların gözü ABD'nin istihdam verilerinde

Trump'ın, Suudi Arabistan ve Rusya liderleriyle görüştüğünü ve bu ülkelerin petrol üretimlerini günlük 10 milyon varil veya üzeri azaltmalarını umduğunu bildirmesinin ardından gün içinde 23 dolardan 34 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 20 artışla 28 dolardan tamamladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının dünya genelinde 1 milyonu aşmasıyla sosyal ve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik başvurularının iki haftada 10 milyon kişiye ulaşmasına karşın, dün, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile hızlı yükselen petrol fiyatları pay piyasalarını destekledi.

Öte yandan dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), ABD'nin "AA+" olan uzun vadeli kredi notunu teyit etti ve görünümünü "durağan" olarak belirledi. S&P'den yapılan açıklamada, ABD'nin notunun, ülkenin çeşitlendirilmiş ve dayanıklı ekonomisi ile kapsamlı para politikası esnekliğini yansıttığı ifade edildi. Benzeri görülmemiş teşviklerin ekonomik gerilemeyi sınırlandıracağı kaydedilen açıklamada ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 1,3 daralmasının, 2021'de ise yüzde 3,2 büyümesinin beklendiği bilgisine yer verildi.

Avrupa tarafında da pay piyasalarının dün sınırlı da olsa alıcılı bir seyir izledikleri görüldü. İtalya ve İspanya'nın, dünyadaki Kovid-19 vaka sayısında ABD'den sonra ikinci ve üçüncü sırada yer alması ve henüz salgının artış hızında düşüş görülmemesi endişelerin devam etmesine neden oluyor.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,27, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 değer kazandı.

Bugün Japonya'da açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticiler Endeksi'nin (PMI) martta 33,8'e düşmesi sonrası Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,3 değer kaybetti. Çin'de hizmet sektörü PMI ise önceki aya göre artış kaydetse de halen 50'nin altında yer alarak daralmaya işaret etti. Şu dakikalarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 düşüşle 2,760 seviyesinde bulunuyor.