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Küresel yenilenebilir enerji kurulu gücü 2030 hedefinin yarısına yaklaştı

Küresel yenilenebilir enerji kurulu gücünün geçen yıl sonunda rekor kurulumlarla 5,15 teravata ulaşmasıyla 2030 için hedeflenen 11,17 teravatlık temiz enerji kapasitesinin neredeyse yarısına ulaşıldı.

Küresel yenilenebilir enerji kurulu gücü 2030 hedefinin yarısına yaklaştı

AA muhabirinin 22 Haziran Dünya Yenilenebilir Enerji Günü kapsamında uluslararası raporlardan derlediği bilgilere göre, Dubai'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nda (COP28) küresel hedef 2030 için 11,17 teravat olarak hedeflenmişti.

Güneş enerjisi bu dönemde 511 gigavat kurulu güç ilavesiyle ilk sırada yer alırken onu 159 gigavatla rüzgar enerjisi takip etti. Bu iki kaynak yenilenebilir enerji büyümesinin yüzde 97'sini oluşturdu.

Kalan büyüme ise hidroelektrik, biyoenerji, jeotermal enerji gibi kaynaklardan geldi.

Böylelikle, küresel yenilenebilir enerji kurulu gücünün geçen yıl sonunda rekor kurulumlarla 5,15 teravata ulaşmasıyla 2030 hedefinin yarısına yaklaşıldı.

Yenilenebilir enerji kaynaklı elektrifikasyon en hızlı, en ölçeklenebilir ve en maliyet etkin çözümlerden biri olarak öne çıkıyor.

GÜNEŞ ENERJİSİ "EN HIZLI VE EN UCUZ" EK KAPASİTE KAYNAĞI HALİNE GELDİ

Enerji talebinin ulaşım, sanayi, binalar ve dijitalleşme alanlarında hızla artmaya devam etmesiyle, enerji dönüşümünün yenilenebilir enerji kaynaklar lehine artması öngörülüyor.

Yenilenebilir enerji sektöründe kurulumların son yıllarda hızlanmasının temel nedeni, özellikle güneş ve rüzgar teknolojilerindeki maliyet düşüşü ile kurulum hızının ciddi şekilde artması oldu.

Güneş panelleri ve rüzgar türbinleri artık birçok ülkede yeni fosil yakıt santrallerinden daha ucuz hale geldiği için devletler ve özel sektör yatırımları bu alanlara kaydı.

Buna ek olarak, enerji güvenliği endişeleri, özellikle 2022'den sonra yaşanan doğal gaz krizlerinin ardından karbon emisyonlarını azaltma hedefleri ve Çin başta olmak üzere büyük ekonomilerin devasa ölçekli üretim ve kurulum kapasitesi de büyümeyi hızlandırdı.

Sonuç olarak, özellikle güneş enerjisi "en hızlı ve en ucuz ek kapasite" kaynağı haline gelerek toplam büyümenin ana sürücüsü oldu.

TÜRKİYE'NİN YENİLENEBİLİR ENERJİDE REKOR BEKLENTİSİ VAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçen yıl sonunda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide 2035 hedefleri doğrultusunda büyüme patikasına girdiğini belirterek, "Yenilenebilirde 2026, yeni bir rekor yılı olacak." ifadesini kullanmıştı.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücü 18 Haziran itibarıyla güneşte 26 bin 978 megavat, rüzgarda 15 bin 168 megavat, hidroelektrik santrallerde 32 bin 314 megavat, biyoenerjide 2 bin 140 megavat, jeotermal enerjide 1798 megavat ile toplamda 78 bin 398 megavat oldu.

Türkiye'nin 2035'te 120 bin megavat yenilenebilir enerji kurulu gücü hedefi bulunuyor. Bu hedefe ulaşmak için Türkiye'nin her yıl yenilenebilir enerji kaynaklı 8-9 bin megavat kurulu gücün devreye alınması gerekiyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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enerji
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