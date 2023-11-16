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Kursu, harcı derken 2 katına çıkıyor… Ehliyet almayı erteleyenleri üzecek hesap! Ocak’tan sonra 20 bin lirayı aşacak

16.11.2023 13:57 | Son Güncelleme:
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2024 yılında ehliyette kurs, harç ve sınav bedelleri artıyor. Ehliyet almak isteyenler kurs ücreti ve harçlarla beraber bu yıl yaklaşık 10 bin lira öderken, gelecek yıl zamlarla beraber fiyat 20 bin lirayı geçecek.

Kursu, harcı derken 2 katına çıkıyor… Ehliyet almayı erteleyenleri üzecek hesap! Ocak’tan sonra 20 bin lirayı aşacak

Akaryakıt ücretleri, eğitmen giderleri ve araç bakım maliyetleri sürücü kurslarını zorluyor. Ehliyet alma maliyetinin Ocak ayından sonra 2 katına çıkması bekleniyor.

NTV’nin haberine göre, ehliyet almak isteyen sürücü adayları sürücü kurslarına ortalama 7 bin 500 TL ödüyor. Bu fiyat, ehliyet harcıyla beraber 10 bin lirayı bulurken 2024 yılında bu ücretin 20 bin lirayı aşması bekleniyor.

Sürücü kursu sahibi Ali Toz, ehliyet almanın daha da zorlaşacağını dile getirdi. Toz, “Bu sene ehliyet kart parası alınırken yatırılan para 3 bin 260 lira” dedi. Ayrıca kursların gelecek sene 20 bin liranın üzerine çıkacağını da belirtti.

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B SINIFI EHLİYET HARCI 4 BİN LİRAYA YAKLAŞACAK

Ehliyet kurslarının ücretleri, valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü ve sürücü kursları tarafından belirleniyor. Kurs ücretleri illere göre farklılık gösterebiliyor. Yeni yılda A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308 liraya yükselecek. Bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 3 bin 945 lira olarak uygulanacak.


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Ehliyet
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