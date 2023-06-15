Kurttepeli, Demo Day açılış konuşmasını yaptı

Endeavor Türkiye ve Akbank işbirliği ile gerçekleştirilen girişim hızlandırma programı: Boost The Future, dördüncü dönem mezunlarını verdi. Program, 23 Şubat Çarşamba günü herkese açık ve çevrim içi olarak gerçekleşti. Demo Day girişimlerin yatırımcı sunumları yapmasıyla tamamlandı. Üç yıl boyunca Start-Up Campus adıyla devam eden program: bu yıl, gelişmiş içeriği ve mentor ağıyla yenilenerek, Boost The Future adını almıştı.

Demo Day açılış konuşmasını yapan, Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli, programı başarıyla tamamlayan 12 girişimciyi kutladı.

Kurttepeli “Akbank’la birlikte yürüttüğümüz programımız seneler içinde hem içerik olarak çok gelişti, hem de etkisi oldukça büyüdü, dedi. Artık program mezunlarımızın oluşturduğu çok değerli bir girişimci grubu var. Program ile sadece teknoloji girişimcilerini desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda Endeavor ile küresel bir ağa erişme ve Türkiye’nin en büyük şirketlerinden biri olan Akbank ile yakın çalışma fırsatı sunuyoruz.

Bu anlamda: Akbank’a, girişimcilere ve Türk girişimcilik ekosistemine, verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Girişimcilere güvenimiz tam; bu programdan aldıklarını en iyi şekilde uygulamaya alacaklarına eminim” dedi.

Açılış konuşmasıyla ilgili video için tıklayınız

