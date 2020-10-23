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Kurulan şirket sayısı Eylül’de arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.10.2020 10:59 | Son Güncelleme

2020 yılı Eylül ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 13,38 artış oldu.

Kurulan şirket sayısı Eylül’de arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2020 yılı Eylül ayına ait Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Eylül ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 13,38 artış oldu. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 13,38 kurulan kooperatif sayısı yüzde 11,81 oranında artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,97 oranında azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 18,45 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 39,25 kapanan kooperatif sayısı yüzde 75,00 oranında arttı.

KURULAN ŞİRKET SAYISINDA GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 37,7 ARTIŞ OLDU

2020 yılı Eylül ayında, 2019 yılı Eylül ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 37,77 kurulan kooperatif sayısı yüzde 47,71 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 33,38 oranında arttı. Bu ayda, kapanan şirket sayısı 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 26,18 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 22,62 kapanan kooperatif sayısında yüzde 64,71 oranında artış oldu.
2020 yılının ilk dokuz ayında 2019 yılının aynı dönemine göre kurulan şirket sayısında 22,84 kurulan kooperatif sayısında yüzde 32,82 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 34,76 oranında artış gözlendi. Yılın ilk dokuz ayında 2019 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısında yüzde 13,70 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 15,84 oranında artış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 21,19 oranında azalış gözlendi.

Eylül ayında kurulan toplam 10 bin 764 şirket ve kooperatifin yüzde 85,45’i limited şirket, yüzde 13,04’ü anonim şirket, yüzde 1,50’si ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 38,07’si İstanbul, yüzde 10,09’u Ankara, yüzde 6,76’sı İzmir’de kuruldu. Bu ay Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 34,20 oranında azaldı. 2020 yılında toplam 75.033 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 63.917 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 66,74’ünü, 9.986 anonim şirket ise yüzde 33,25’ini oluşturmaktadır. Eylül ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ağustos ayına göre yüzde 34,20 oranında azaldı.

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