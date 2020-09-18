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Kurulan ve kapanan şirket sayısı azaldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.09.2020 14:12 | Son Güncelleme

Kurulan şirket sayısı, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 8,33 azalarak 9 bin 352, kapanan şirket sayısı yüzde 17,54 azalarak 1241 oldu

Kurulan ve kapanan şirket sayısı azaldı

Kurulan şirket sayısı, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 8,33 azalarak 9 bin 352 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 17,54'lük düşüşle 1241 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ağustos ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta kurulan şirket sayısı temmuza göre yüzde 8,33 azalarak 10 bin 202'den 9 bin 352'ye geriledi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 17,54 azaldı ve 1241 oldu. Temmuz ayında kapanan şirket sayısı 1505 olmuştu.

Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 76,42, kapanan şirket sayısı ise yüzde 28,6 arttı.

Kurulan şirket sayısı ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,65 artarak 63 bin 309, kapanan şirket sayısı da yüzde 11,78 artarak 8 bin 492 oldu.

KURULAN ŞİRKET VE KOOPERATİF SAYISI AZALDI

Buna göre, ağustosta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 8,33, kooperatif sayısı yüzde 25, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 9,2 azaldı.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 17,54, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 39,21 azalırken, kooperatif sayısında yüzde 611,11 artış kaydedildi.

Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 76,42, kooperatif sayısı yüzde 61,8 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 93,58 arttı.

Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 28,6, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 13,58, kooperatif sayısında ise yüzde 39,13 artış gerçekleşti.

ŞİRKET VE KOOPERATİFLERİN YÜZDE 38,17'Sİ İSTANBUL'DA KURULDU

Söz konusu ayda kurulan toplam 9 bin 496 şirket ve kooperatifin yüzde 85,19'unu limited şirket, yüzde 13,26'sını anonim şirket, yüzde 1,52'sini ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 38,17'si İstanbul'da, yüzde 9,81'i Ankara'da, yüzde 6,60'ı İzmir'de kuruldu. Ağustosta tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 337'si ticaret, 1390'ı imalat ve 1188'i inşaat sektöründe yer aldı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1080'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 776'sı inşaat, 267'si imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Ağustosta kapanan şirket ve kooperatiflerden 396'sının toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 240'ının inşaat, 166'sının imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Bu dönemde kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 420'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 161'inin inşaat, 132'sinin ulaştırma ve depolama sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Ağustosta 144 kooperatif kurulurken bunların 71'i konut yapı, 25'i işletme, 15'i tarımsal kalkınma kooperatifi olarak iş başı yaptı.

YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER

Geçen ay kurulan 1037 yabancı ortak sermayeli şirketten 64'ü İran, 38'i Suriye ortaklı olarak faaliyete başladı.

İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 104'ünün anonim, 933'ünün limited şirket statüsünde faaliyet gösterdiği görüldü.

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