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Kurumlar vergisi beyanname süresi 5 Mayıs'a kadar uzatıldı!

Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

Kurumlar vergisi beyanname süresi 5 Mayıs'a kadar uzatıldı!
Cansu Akalp

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 30 Nisan Çarşamba günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannameleri ile bunlara tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin 5 Mayıs'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"29 Nisan 2025 tarihli ve 188 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

  • 30 Nisan 2025 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 hesap dönemine ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü sonuna kadar,

  • 12 Mayıs 2025 (10 Mayıs 2025 tarihinin resmi tatile rastlaması nedeniyle) ve 14 Mayıs 2025 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken elektronik defter ve berat dosyalarının yüklenme süresi 16 Mayıs 2025 Cuma günü sonuna kadar,uzatılmıştır."

BAKAN ŞİMŞEK SİNYALİ VERMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Habertürk-Bloomberg HT ortak yayınında açıklamalarda bulunurken konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Kurumlar vergisi beyannamesinin 30 Nisan olduğu bir yıl öncesinden belli. Bütün veriler elektronik ortamda. Ona rağmen tabii ki uzatma talepleri hep oluyor. Bu yönde epey bir talep var. Ben genelde arkadaşların teknik görüşüne saygı duyarım. GİB başkanımızla görüşeceğim. Gerekirse bir iki gün uzatırız. Ancak esas odaklanmamız gereken konu şu. Türkiye’de herkese kazandığı oranda vergi vermek durumundadır. Biz kayıt dışıyla mücadele ederek verginin tabanını genişletmeyi hedefliyoruz.

Dünyada kayıt dışının sıfır olduğu bir ülke yok. Ancak bizde yüksek. Biz kayıt dışılıkla mücadelede kararlıyız."

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
vergi Kurumlar Vergisi
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