Kurumlar vergisi ödeme ve beyan dönemi başladı! Uyumlu mükellefe yüzde 5 indirim, son tarih 30 Nisan...

Kurumlar vergisinde 2024 yılına ilişkin beyan ve ödeme dönemi bugün başlıyor. Mükellefler nisan ayının sonuna kadar beyanname verebilecek. Ödemeler de yine 1-30 Nisan döneminde yapılabilecek. Özel hesap dönemi tayin edilen kurumların ise ödemelerini beyannamelerini verdikleri ilgili ayın sonuna kadar yapması gerekiyor.



UYUMLU MÜKELLEFE YÜZDE 5 İNDİRİM

Kurumlar vergisi mükellefleri, belirli şartları taşıyorsa yüzde 5 indirim alacak. İndirim için beyannamenin ait olduğu yıl ve önceki iki yılın vergilerinin zamanında ödenmiş olması gerekiyor. Ancak finans, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri bu indirimden yararlanamıyor.



ÖDEME YAPMAK İÇİN...

Ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinden, Dijital Vergi Dairesi ve mobil uygulamadan yapılabiliyor. Ayrıca, anlaşmalı bankalar ve PTT iş yerlerinden de ödeme yapılabilecek.