FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kurumlar vergisi ödeme ve beyan dönemi başladı! Uyumlu mükellefe yüzde 5 indirim, son tarih 30 Nisan...

Kurumlar vergisi ödeme ve beyan dönemi başladı! Uyumlu mükellefe yüzde 5 indirim, son tarih 30 Nisan...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
01.04.2025 09:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurumlar vergisinde beyan ve ödeme dönemi bugün itibarıyla başladı. 30 Nisan tarihine kadar devam edecek olan süreçte ödemeler ise Dijital Vergi Dairesi, anlaşmalı bankalar ve PTT iş yerlerinden yapılabilecek.

Kurumlar vergisi ödeme ve beyan dönemi başladı! Uyumlu mükellefe yüzde 5 indirim, son tarih 30 Nisan...

Kurumlar vergisinde 2024 yılına ilişkin beyan ve ödeme dönemi bugün başlıyor. Mükellefler nisan ayının sonuna kadar beyanname verebilecek. Ödemeler de yine 1-30 Nisan döneminde yapılabilecek. Özel hesap dönemi tayin edilen kurumların ise ödemelerini beyannamelerini verdikleri ilgili ayın sonuna kadar yapması gerekiyor.
banknot

UYUMLU MÜKELLEFE YÜZDE 5 İNDİRİM

Kurumlar vergisi mükellefleri, belirli şartları taşıyorsa yüzde 5 indirim alacak. İndirim için beyannamenin ait olduğu yıl ve önceki iki yılın vergilerinin zamanında ödenmiş olması gerekiyor. Ancak finans, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri bu indirimden yararlanamıyor.

iStock-1429092151

ÖDEME YAPMAK İÇİN...

Ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinden, Dijital Vergi Dairesi ve mobil uygulamadan yapılabiliyor. Ayrıca, anlaşmalı bankalar ve PTT iş yerlerinden de ödeme yapılabilecek.

Canlı Borsa
İnternet alışverişinde yeni düzenleme!İnternet alışverişinde yeni düzenleme!
Yeni anne olanlara doğum desteği! Başvurular başlıyorYeni anne olanlara doğum desteği! Başvurular başlıyor
Anahtar Kelimeler:
PTT vergi Kurumlar Vergisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu’ndan ‘aday olacak mısınız?’ sorusuna gündem yaratacak yanıt!

Kılıçdaroğlu’ndan ‘aday olacak mısınız?’ sorusuna gündem yaratacak yanıt!

Ege'yi sel vurdu; evler sular altında kaldı araçlar sürüklendi

Ege'yi sel vurdu; evler sular altında kaldı araçlar sürüklendi

Yeni banknot iddiası! İslam Memiş'ten ezber bozan sözler

Yeni banknot iddiası! İslam Memiş'ten ezber bozan sözler

'Acı verici' zamlar geliyor! Hepsi için aynı sonuç ama farklı etkisi olacak

'Acı verici' zamlar geliyor! Hepsi için aynı sonuç ama farklı etkisi olacak

'Vatan haini' mesajı pahalıya patladı! Şirket sahibi olunca imajını değiştirdi

'Vatan haini' mesajı pahalıya patladı! Şirket sahibi olunca imajını değiştirdi

'Altına hücum başladı' piyasalar şaşkın!

'Altına hücum başladı' piyasalar şaşkın!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.