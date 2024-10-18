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Kurumların 2025 yılı bütçeleri belirleniyor... Düzenleyici ve denetleyici kurumlara 2025 yılı için 68,4 milyar lira verildi

18.10.2024 12:14
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Düzenleyici ve denetleyici kurumların 2025 yılı bütçesinden alacağı pay 68 milyar 362 milyon 485 bin lira olarak belirlendi. Söz konusu kurumlar arasında en yüksek payı 47 milyar 729 milyon lira ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu alacak.

Kurumların 2025 yılı bütçeleri belirleniyor... Düzenleyici ve denetleyici kurumlara 2025 yılı için 68,4 milyar lira verildi

2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, düzenleyici ve denetleyici kurumlara gelecek yıl için ayrılan pay belli oldu. Bu kapsamda söz konusu kuruluşlara toplam 68 milyar 362 milyon 485 bin lira ödenek tahsis edildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 47 milyar 729 milyon liralık ödenekle bütçeden en yüksek payı alacak kurum oldu.

para para

HANGİ KURUM NE KADAR ÖDENEK ALACAK?

Gelecek yıl bütçesinden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) 7 milyar 263 milyon 100 bin lira,
Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) 2 milyar 500 milyon lira,
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) 2 milyar 243 milyon 803 bin lira,
Nükleer Düzenleme Kurumuna 1 milyar 965 milyon 515 bin lira,
Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) 1 milyar 919 milyon 952 bin lira,
Kamu İhale Kurumuna (KİK) 1 milyar 800 milyon lira,
Rekabet Kurumuna 1 milyar 278 milyon 253 bin lira,
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna 625 milyon lira,
Kişisel Verileri Koruma Kurumuna 536 milyon 250 bin lira,
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna 501 milyon 612 bin lira kaynak sağlanacak.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Plan ve Bütçe Komisyonu bütçe
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