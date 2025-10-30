FİNANS

Kurumsal sürdürülebilirlik raporlama uzmanlığı için sınav ve belge ücretleri belirlendi

Kurumsal sürdürülebilirlik raporlama uzmanlığı lisanslama sınavı ücreti 1200 lira ve lisans belgesi 5 bin lira olarak tespit edildi.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun "Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Uzmanlığı Lisanslama Sınav Ücreti ile Lisans Belgesi Ücretinin Belirlenmesi"ne ilişkin Kurul Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre kurumsal sürdürülebilirlik raporlama uzmanlığı lisanslama sınavı ücreti 1200 lira, söz konusu uzmanlığa ilişkin lisans belgesi ücreti ise 5 bin lira olarak belirlendi.

Öte yandan, Kurum tarafından uluslararası standartlara uyum sağlamak üzere Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumunca yayımlanan bir değişikliğin mevzuata kazandırılması amacıyla "Türkiye Finansal Raporlama Standartları" arasında yer alan "Kamuya Hesap Verme Sorumluluğu Bulunmayan Bağlı Ortaklıklar: Açıklamalara İlişkin Değişiklikler" konusundaki Kurul kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.Kaynak: AA

