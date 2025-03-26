Kuveyt'in para birimi nedir? Kuveyt'in para biriminin kodu ve sembolü

İlk kez bölgeye yapılan yerleşimlerin tarihi Antik Yunanlılara dayanmaktadır. Daha sonra Partların yönetimi altına girmiş ve ardından Sasani İmparatorluğu egemenliği altında bir süreç geçirmiştir. 19 yüzyılda Osmanlı Devleti topraklarına katılan ülkenin kurtuluş günü olarak 26 Şubat 1991 tarihi kabul edilmiştir.

Kuveyt'in para birimi nedir?

Kuveyt’in en büyük şehri ve aynı zamanda başkenti olan şehir Kuveyt’tir. Şehrin nüfusu yaklaşık olarak 32.500 civarında olarak kabul edilmiştir. Kenti metropol çevreler ve metropolde nüfus 2.380.000’ı bulmaktadır. Basra Körfezinin kıyısında olan Kuveyt şehri aynı zamanda ülkenin hem siyasi hem de coğrafi merkezi olarak kabul edilmektedir.

Ülkenin resmi dili Arapça dilidir. Bu topraklarda ağırlıklı olarak ancak nüfusun yarısından azı Asyalıdır. Asyalılar dışında Kuveytli, Arap, Afrikalı gibi farklı etnik kökenli topluluklar da bu ülkede yaşamaktadır. Kuveyt, ilk kez 1613 yılında Kuveyt Şeyhliği olarak kurulmuştur. Resmi olarak kabul edilen para birimi ise Kuveyt dinarı'dır.

Kuveyt'in para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Kuveyt’in iklimi genel olarak ılık geçer. Ancak sonbahar ayları ile birlikte kış mevsimi içinde de soğuk havalar görülür. Yaz ve ilkbahar aylarında sıcak havalar hakimdir. Güneydoğudan ülkeye gelen rüzgarlar da genel olarak nemli ve sıcak eser. Ekim ayları ile temmuz ayları arasında bu rüzgarlar etkisini gösterir. Ülkenin ekonomisinin son derece zengin olduğu bilinmektedir. Bu anlamda dünyanın en zengin ülkelerinden biri kabul edilir.

Ülkedeki resmi para birimi Kuveyt dinarı'dır. ISO 4217 (International Standart of Organization) dünya standartlarına göre Kuveyt dinarının resmi kodu KWD olarak belirlenmiştir. Dinarın alt birimi ise filstir. 1 Dinar 1000 adet filse bölünmektedir. Kuveyt dinarı dünya çapında en yüksek değere sahip olan para birimi olarak benimsenmiştir. Bu durumda ülkenin dünyadaki en zengin ülkelerden biri olmasının büyük payı vardır.