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Kuveyt Türk Finans Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon liralık destek

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.04.2020 18:01 | Son Güncelleme

Kuveyt Türk Finans Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon liralık destekte bulunduğunu bildirdi.

Kuveyt Türk Finans Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon liralık destek

Kuveyt Türk Finans Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre "Değerlerimizle büyüyoruz" anlayışıyla sahip oldukları tüm varlıkların korunması, geliştirilmesi ve yaşatılması için birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren Kuveyt Türk Finans Grubu'nun sivil toplum kuruluşlarına ve yardım kampanyalarına desteğini sürdürüyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili alınan tedbirlerden dolayı olumsuz etkilenen ihtiyaç sahiplerine destek olunmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek veren Kuveyt Türk Finans Grubu, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nezdinde yürütülen kampanyaya 20 milyon lira bağışladı.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Milli Dayanışma Kampanyası, destek,

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