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Kuveyt Türk konut, araç ve ihtiyaç finansmanında indirime gitti

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.05.2020 11:52 | Son Güncelleme

Koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla finansman oranlarında indirime giden Kuveyt Türk, konut finansmanında yüzde 0,76'dan, araç finansmanında da yüzde 0,80'den başlayan, İhtiyaç Kart da yüzde 89 kar oranıyla müşterilerine finansman desteği sağlıyor.

Kuveyt Türk konut, araç ve ihtiyaç finansmanında indirime gitti

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk, koronavirüs salgınıyla mücadele döneminde reel ekonomiye destek olmak ve bireylerin finansmana ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla konut, araç ve ihtiyaç finansman oranlarında indirime gitti.

Kuveyt Türk, herhangi bir üst veya alt sınır şartı olmaksızın tüm vade seçeneklerinde konut finansmanında kâr oranını yüzde 0,79'a düşürdü. Sigorta ve kredi kartı ürünlerini kullanmak isteyen Kuveyt Türk müşterileri ise konut finansmanında 0,76’ya kadar düşürülen kar oranlarından yararlanabiliyor.

Konut finansmanında 120 aya kadar vade seçenekleri sunan Kuveyt Türk, bu sayede ev sahibi olmak isteyen vatandaşların bütçelerine ve konut sektörüne katkı sunmayı hedefliyor.

Kuveyt Türk, araç sahibi olmak isteyen müşterilerine destek olmak amacıyla araç finansmanı oranlarında da indirime gitti. Kuveyt Türk’ün araç finansman oranı 36 aya kadar vade seçeneğiyle yüzde 0,82'ye, 48 ve 60 ay vade seçeneklerinde ise yüzde 0,85’e düşürüldü.

Kredili Hayat ve Kasko ürünlerini kullanmak isteyen Kuveyt Türk müşterileri ise araçta 0,80'den başlayan kar oranlarıyla finansman kullanabiliyor.

İHTİYAÇ FİNANSMANINDA KAR ORANI YÜZDE 0,89

Kuveyt Türk, evlilik harcamalarından eşya yenilemeye, eğitimden sağlığa, beyaz eşyadan mobilyaya kadar uzanan tüm ihtiyaçlar için gerekli olan finansmanı tek bir kartla müşterilerinin hizmetine sunuyor.

Banka, reel ihtiyaçların finansmanını sağladığı İhtiyaç Kart’ın kar oranını ise yüzde 0,89 olarak belirledi. İlk 2 ayı ödemesiz olmak üzere 60 aya varan esnek ödeme seçenekleriyle Kuveyt Türk İhtiyaç Kart, özellikle evlilik hazırlığında olanlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Kuveyt Türk'ün kar oranlarıyla sunduğu konut, araç ve ihtiyaç finansmanı avantajları hakkında detaylı bilgilere www.kuveytturk.com.tr üzerinden ve şubelerden ulaşılabiliyor.

KAYNAK:AA


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