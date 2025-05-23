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Kuyruğa girdiler, izdiham çıktı! Bedavaya almak için birbirleri ile yarıştılar...

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Tavşanlı Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen ücretsiz fide dağıtımı sırasında izdiham yaşandı. Belediye personeli tarafından vatandaşlara sunulan fideler, yoğun ilgi gördü ve kısa sürede kalabalık oluştu.

Kuyruğa girdiler, izdiham çıktı! Bedavaya almak için birbirleri ile yarıştılar...

Belediyenin baharın müjdecisi olarak düzenlediği fide dağıtımına Tavşanlı halkı büyük ilgi gösterdi. Çeşitli sebze ve çiçek fidelerinin dağıtıldığı etkinlikte, vatandaşlar ücretsiz fidelerden alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Meydanda oluşan yoğunluk zaman zaman izdihama yol açtı.

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ZABITA MÜDAHALE ETTİ!

Belediye personeli, izdihamı kontrol altına almakta zorlanırken, bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi yaşadı. Dağıtım sırasında yaşanan karmaşa nedeniyle bazı fideler zarar gördü. Olay yerinde zabıta ekipleri de kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı.

Yaşanan izdihama rağmen, birçok vatandaş dağıtımdan memnun ayrıldı. İzdihamın ardından meydan yavaş yavaş boşalırken, belediye personelinin temizlik çalışmaları başlattığı görüldü.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Kütahya izdiham
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