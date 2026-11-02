Kuyruğa giren inanamıyor! O ilde döner 30 TL'ye satılıyor

Kilis'te 30 liradan satılan döner dürüm, uygun fiyatıyla vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Bazı illerde döner dürüm fiyatlarının 200 ila 300 liraya kadar yükseldiği dönemde satış yapan işletmenin önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Fiyatı gören bazı müşteriler 30 liraya satıldığına inanmakta güçlük çekerken, vatandaşlar hem lezzetten hem de uygun fiyattan memnun olduklarını dile getiriyor.

30 TL'YE DÜRÜM SATIYOR

Kilis merkezinde hizmet veren döner işletmesi, 30 liralık dürüm fiyatıyla dikkat çekiyor. Özellikle dar gelirli vatandaşlar ve kalabalık aileler tarafından tercih edilen işletmede gün boyunca yoğunluk yaşanıyor.

Bazı müşteriler fiyatı ilk duyduklarında 300 lira olup olmadığını kontrol ederken, bazıları ise çevre illerdeki fiyatlarla karşılaştırma yapıyor. Kimi müşteri Gaziantep ve benzeri yerlerdeki fiyatlarla kıyaslayarak 30 lirayı hâlâ yüksek bulduklarını belirtiyor.

GÜNLÜK 800 -1.000 TANE DÜRÜM SATIYOR

Döner ustası Ali Karabalık, 2008 yılından beri kendi işletmesinde hizmet veriyor. İşletmede üç kişi çalıştığını söyleyen Karabalık, elektrik, su ve personel giderleri düşüldüğünde dürüm başına yaklaşık 5 lira kaldığını belirtiyor. Karabalık, gelirin sürümden geldiğini vurgulayıp günlük satış miktarına dikkat çekiyor; günlük 800 ila 1.000 dürüm satıldığında kazancın yükseldiğini ve günlük yaklaşık 5.000 lira elde edilebildiğini ifade ediyor.

Karabalık, fiyat algısının bozulduğunu, bazı işletmelerin dolar yükseldiğinde fiyatları artırıp dolar düştüğünde geri çekmediğini aktarıyor ve tavuk dönerin maliyetinin belirli olduğunu savunuyor.

BURADA 6 KİŞİ 300 LİRAYA DOYABİLİYOR

Fahiş fiyat uygulamalarına karşı uygun fiyat politikasını sürdürmek istediklerini belirten Karabalık vatandaşların yemek maliyetleriyle işletme tekliflerini karşılaştırıyor. Bir müşterinin evde yemek yapmasının 400-500 lira tuttuğunu, işletmesinde ise 6 kişinin 300 liraya doyabildiğini söylüyor.

2027'DE DE AYNI FİYATA DEVAM EDECEK

Karabalık, 2026 yılında 30 liraya döner satılmasına şaşıranlar olduğunu ancak bu fiyatla hem halkın hem de işletmenin sürdürülebilirliğini gözetmeye çalıştıklarını belirtiyor. Talep devam ettiği sürece, aynı fiyat politikasını 2027 yılında da sürdürmeyi hedeflediklerini ifade ediyor.