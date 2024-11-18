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Kuyruk oluştu, yer bulunamadı! Ehliyet yenileyeceklerin beklediği haber geldi: Süre uzatıldı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
18.11.2024 11:14
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Eski ehliyetler için son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlenmişti. Bu neden son günlerde nüfus müdürlüklerinde uzun kuyruklar oluşmuş hatta sıra bulunamamıştı. Yer bulamayan veya yetiştiremeyecek olanlar için beklenen haber İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Bakan Yerlikaya yenileme süresinin uzatıldığını ve son tarihin 31 Temmuz 2025 olduğunu duyurdu.

Kuyruk oluştu, yer bulunamadı! Ehliyet yenileyeceklerin beklediği haber geldi: Süre uzatıldı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesine ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada son tarihin 31 Temmuz 2025'e kadar uzatıldığı duyuruldu.

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5 MİLYONDAN FAZLA SÜRÜCÜ BELGESİ DEĞİŞMEYİ BEKLİYOR

Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı. Halihazırda, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunmakta. Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim" ifadelerini kullandı.

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EHLİYET YENİLEMEK İÇİN NE YAPILMASI GEREK?

Ehliyet yenilemek için ilk olarak yapılması gereken, gerekli belgeleri toplamaktır. Gerekli belgeler hazırlandıktan sonra ehliyet yenileme için başvuru yapılır. Başvuru sürecinde ise, nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü internet sitesinden ya da ALO 199'u arayarak randevu alabilirsiniz. Daha sonra ise anlaşmalı bankalara ehliyet yenileme ücreti yatırılmalıdır. Yetkili kuruluşlardan alınan sağlık raporundan sonra sürücü belgesi yenileme için gerekli olan belgeler ile nüfus müdürlüğüne gidip gerekli işlemler sonucunda ehliyet yenileme işlemi gerçekleşir.

Ehliyet yenileme sürecinde gerekli olan belgelerin eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekiyor. Ehliyet yenilemek için gerekli belgeler şu şekilde sıralanabilir:

Eski ehliyet,
Kimlik belgesi, pasaport ya da avukat kimliği,
Sürücü sağlık raporu,
Ehliyet ücretinin ödendiği dekont,
2 tane biyometrik fotoğraf,

EHLİYET İÇİN RANDEVU NEREDEN ALINIR?

Ehliyet yenileme işlemi için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmî sitesi üzerinden randevu alınması gerekir. Ayrıca ehliyet yenileme randevusu ALO 199 çağır merkezi aranarak da alınabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya Ehliyet sürücü belgesi
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